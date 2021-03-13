Цены на автомобили Lada вырастут второй раз за год
Стоимость некоторых моделей вырастет на 8–20 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
Компания АвтоВАЗ с понедельника, 15 марта, поднимет цены на модельный ряд автомобилей Lada, соответствующие прайс-листы были направлены в центры продаж. Об этом сообщает портал "Лада онлайн" со ссылкой на одного из дилеров.
Это уже второе повышение стоимости машин за год, рост составит от 8 до 20 тысяч рублей. Первое (на два — пять процентов) произошло в январе.
Увеличение стоимости коснётся следующих моделей: Granta (на 11 тысяч рублей), Granta Cross (16 тысяч), Vesta (20 тысяч), XRAY (15 тысяч), Largus FL (14 тысяч), Niva Travel (15 тысяч), Niva Legend 3D (8 тысяч) и Niva Legend 5D (14 тысяч).
Ранее АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus. Цена на автомобиль начинается от 685 900 рублей.
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