Водомёты, вандализм и раненые полицейские: акция Black Lives Matter в Бельгии переросла в беспорядки — видео
Протестующие разграбили ресторан McDonald's, разбили витрины нескольких магазинов и атаковали автомобиль с журналистами.
В Бельгии произошли беспорядки на акции Black Lives Matter. Видео © Соцсети
В бельгийском Льеже в субботу прошла акция движения Black Lives Matter. Мероприятие было анонсировано после того, как в соцсетях распространилось видео задержания темнокожей девушки с применением силы. В течение дня демонстрация переросла в беспорядки, передаёт телеканал RTBF.
Изначально мирное шествие началось между площадями Французской Республики и Сен-Ламбер. Однако в процессию проникло около 200 зачинщиков беспорядков, которые стали нападать на полицейских и устраивать акты вандализма.
Протестующие разграбили ресторан McDonald's, разбили витрины нескольких магазинов, после чего стали кидать в правоохранителей стеклянные бутылки, куски брусчатки и дорожные знаки. Несколько человек, вооружённых железными прутьями, напали на автомобиль местного телеканала, в котором укрылись журналисты.
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Около 16:45 полиция применила против демонстрантов водомёты и слезоточивый газ. В шесть часов вечера силовикам удалось разогнать толпу и восстановить порядок. Как минимум девять человек были госпитализированы с различными травмами, среди них пятеро стражей порядка.
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