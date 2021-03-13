Водомёты, вандализм и раненые полицейские: акция Black Lives Matter в Бельгии переросла в беспорядки — видео

В Бельгии произошли беспорядки на акции Black Lives Matter. Видео © Соцсети

В бельгийском Льеже в субботу прошла акция движения Black Lives Matter. Мероприятие было анонсировано после того, как в соцсетях распространилось видео задержания темнокожей девушки с применением силы. В течение дня демонстрация переросла в беспорядки, передаёт телеканал RTBF.

Изначально мирное шествие началось между площадями Французской Республики и Сен-Ламбер. Однако в процессию проникло около 200 зачинщиков беспорядков, которые стали нападать на полицейских и устраивать акты вандализма.

Протестующие разграбили ресторан McDonald's, разбили витрины нескольких магазинов, после чего стали кидать в правоохранителей стеклянные бутылки, куски брусчатки и дорожные знаки. Несколько человек, вооружённых железными прутьями, напали на автомобиль местного телеканала, в котором укрылись журналисты.

Около 16:45 полиция применила против демонстрантов водомёты и слезоточивый газ. В шесть часов вечера силовикам удалось разогнать толпу и восстановить порядок. Как минимум девять человек были госпитализированы с различными травмами, среди них пятеро стражей порядка.

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