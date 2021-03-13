В ходе массовых беспорядков в США задержали около 100 протестующих

В американском Портленде (штат Орегон) в ходе массовых беспорядков задержали примерно 100 протестующих из движения "Антифа". Об этом сообщили в полиции города.

I’m heading out but I’ll leave you with these four photos. pic.twitter.com/YB44wSFGnL — Garrison Davis (keyboard cowboy) (@hungrybowtie) March 12, 2021

Участники акции протеста двинулись сегодня из парка на Джемисон-сквер к центру города. Примерно через 15 минут после начала марша они начали громить витрины. Через некоторое время полицейские оцепили протестующих, оставив одну зону для свободного выхода раненых, журналистов и некоторых других граждан. Часть протестующих активно сопротивлялась задержанию и начала закидывать полицейских камнями. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Multiple blocks caution-taped off as police continue to kettle the crowd here in Portland this Friday night #Portland #PortlandProtests pic.twitter.com/qlWqVah6nP — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) March 13, 2021

Тринадцати задержанным от 17 до 36 лет были предъявлены обвинения по ряду нарушений. В том числе за оказание сопротивления при аресте и незаконное владение и ношение оружия.

В США полицейский ранее застрелил темнокожую женщину после того, как она открыла по нему огонь. Видеозапись была опубликована полицией города Нэшвилл.

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