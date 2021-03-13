Стоимость опреснительной установки в Крыму оценили в три миллиарда рублей
Источники финансирования есть, и работа уже началась, отметил глава региона.
Виды Ялты. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Стоимость системы опреснения морской воды в Ялте составит три миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Только опреснение, моя позиция, даст гарантированный результат. По Ялте, по ялтинской площадке, общий объём средств, который проектировали, около трёх миллиардов рублей", — сказал Аксёнов на брифинге по итогам поездки в Крым министра экономического развития Максима Решетникова.
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Глава региона добавил, что источники финансирования есть и работа уже началась. По словам Аксёнова, проект планируется завершить до курортного сезона. А уже в понедельник, 15 марта, объём подаваемой воды в Симферополь возрастёт с 80 до 92 тысяч кубометров в сутки.
В свою очередь, Решетников отметил, что работы по созданию устойчивого водоснабжения Крыма идут по намеченному плану. В ходе визита на полуостров министр вместе с властями Крыма и Севастополя осмотрел новый водозабор на реке Бельбек и Бештерекский водозаборный узел, который строится для подачи артезианской воды в Симферополь. Решетников подчеркнул, что идёт активная геологоразведка территории, а также продолжается бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках.
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Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова Крым в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения региона с РФ подача воды была полностью прекращена. Ранее президент России Владимир Путин уже подчёркивал, что вопрос с пресной водой в Крыму должен быть решён. На прошедшей в декабре ежегодной пресс-конференции он отметил, что в регионе есть собственные запасы пресной воды.
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