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"Ковид на спад пойдёт, а то надоело:" Под Калугой на Масленицу сожгли гигантский "замок корона-людоеда" — видео

Организаторы мероприятия пообещали гостям, что яркий праздник поможет сбросить всё плохое.

13 марта 2021, 21:15

В арт-парке "Никола-Ленивец" на Масленицу сожгли гигантский "замок корона-людоеда". Видео © Соцсети

В арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области проводили зиму с огоньком и сожгли гигантское сооружение из лозы в честь Масленицы.

Днём на территории парка проходили весёлые гуляния с блинами и развлечениями, а также представление с участием зрителей. В итоге шествия привели посетителей к 24-метровой скульптуре авторства художника Николая Полисского.

По замыслу создателя, сожжение арт-объекта – это символическая вакцинация мира от всех болезней и ожидание скорого лета. Гостям Масленицы пообещали, что кудесники прогонят все хвори, а в вихре яркого карнавала удастся сбросить всё плохое, снять напряжение и избавиться от страхов.

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Огромное сооружение из лозы было сделано в виде замка "корона-людоеда" и похоже на гигантские ампулы. Внутри него находились сено, ветки кустарников и бесхозные паллеты. Собирали объект долго, а в пламени он исчез в мгновение ока.

"Сейчас все думают об этой новой "чуме" — коронавирусе. И учёные, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу всё плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Как только его сожжём, болезнь на спад пойдёт, и все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!" приводятся слова Полисского на сайте парка.

Сжигать арт-объекты в Никола-Ленивце начали с 2001 года — именно тогда появилась главная идея — обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. В прошлом году на Масленицу там сожгли гигантский 54-метровый мост, Лайф публиковал атмосферное видео с коптера.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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