В МИД РФ заявили, что "грязная" информационная кампания против российской вакцины "Спутник V" не завершена

Информационная кампания против российской вакцины "Спутник V" со стороны Запада ещё не завершена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы её поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена", — подчеркнула она в эфире программы "Соловьёв Live".

Захарова добавила, что все попытки Запада очернить "Спутник V" происходят "от бессильной злобы", поскольку этим странам нечего противопоставить российскому опыту борьбы с коронавирусом. Дипломат указала на "провалы" в противостоянии пандемии в западных государствах из-за излишней политизированности подхода.

"Вокруг всего выстраивается жуткая канитель из какой-то политической интриги. Да, в этот момент нужно думать, как людей спасать, как людей лечить, как людей вытаскивать из этой жуткой ямы", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что в цивилизованных странах отправляют министров в отставку и грозят президентам импичментом только за поставленный вопрос о закупках российского препарата. Она заключила, что подобные интриги навязывают разрушительную идеологию.

Напомним, ранее источник в Кремле сообщил, что Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", нацеленную на формирование предвзятого отношения к разработкам учёных из РФ. Она запланирована с помощью некоммерческих организаций, например Фонда Сороса, Агентства США по международному развитию, а также СМИ — Би-би-си и Reuters. Последнее, в свою очередь, заявило о принципах непредвзятости на фоне поступивших сообщений.

Авторы