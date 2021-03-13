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Кардиолог рассказал о неожиданном предвестнике серьёзных болезней

А также рекомендовал вести дневник динамики состояния своего здоровья.

13 марта 2021, 21:01

Фото © Pixabay

На развитие серьёзных заболеваний могут указывать отёки, рассказал кардиолог Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Отёки — это первое проявление хронической сердечной недостаточности, поэтому к любым отёкам нужно относиться очень серьёзно", — предостерёг врач.

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Медик добавил, что также отёки могут свидетельствовать о патологии почек, сосудистых и гормональных осложнениях. Если же отёк ног образуется к вечеру, то это всегда подозрение на сердечную недостаточность.

Иванов рекомендовал россиянам внимательно следить за состоянием своего здоровья и вести дневник, в котором следует отмечать показатели уровня артериального давления.

Ранее Лайф писал о том, что кардиолог посоветовал ходить на ягодицах для защиты от инфаркта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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