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Матвиенко выразила соболезнования родным умершего сенатора Пономарёва: Всегда стремился приносить пользу стране

Причина смерти парламентария — остановка сердца.

13 марта 2021, 21:32
<p>Михаил Пономарёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Михаил Пономарёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким умершего сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.

"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарёва... Прошу передать мои соболезнования родным и близким", говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес Тюменской областной думы.

По словам спикера, парламентарий был ответственным и опытным государственным деятелем, всегда стремился приносить практическую пользу стране, внёс значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде. "Искренность, надёжность и уважение к людям" помогли сенатору заслужить доверие жителей региона и коллег по парламентской работе, подчеркнула Матвиенко.

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Напомним, Пономарёв скончался 13 марта на 68-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. Сенатором он стал в 2016 году, а до этого работал депутатом Тюменской областной думы.

Ранее Лайф писал о том, что умер известный актёр и режиссёр Александр Гетман.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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