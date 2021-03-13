Матвиенко выразила соболезнования родным умершего сенатора Пономарёва: Всегда стремился приносить пользу стране
Причина смерти парламентария — остановка сердца.
Михаил Пономарёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким умершего сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва.
"С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарёва... Прошу передать мои соболезнования родным и близким", — говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес Тюменской областной думы.
По словам спикера, парламентарий был ответственным и опытным государственным деятелем, всегда стремился приносить практическую пользу стране, внёс значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде. "Искренность, надёжность и уважение к людям" помогли сенатору заслужить доверие жителей региона и коллег по парламентской работе, подчеркнула Матвиенко.
Напомним, Пономарёв скончался 13 марта на 68-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца. Сенатором он стал в 2016 году, а до этого работал депутатом Тюменской областной думы.
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