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Умер известный актёр и режиссёр Александр Гетман

Он был одним из создателей фестиваля "Пять вечеров".

13 марта 2021, 18:14
<p>Фото © VK / Театр "На Литейном"</p>

Фото © VK / Театр "На Литейном"

12 марта из жизни ушёл актёр, режиссёр и сценарист Александр Гетман. Он был одним из тех, кто приложил руку к созданию театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина. Об этой печальной новости сообщили в официальной группе соцсети "ВКонтакте" театра "На Литейном", который он возглавлял 15 лет.

"12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана — заслуженного деятеля искусств России, актёра, режиссёра и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял театр "На Литейном", — говорится в сообщении.

Александр Гетман родился 1939 году. Окончил актёрский и режиссёрский факультеты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Актёрскую карьеру начал в Рижском театре русской драмы. В 1997 году возглавил театр "На Литейном". В годы его руководства постановки театра были отмечены тремя премиями "Золотая маска", пятью высшими театральными премиями Петербурга "Золотой софит" и Государственной премией.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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