Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Реванш за кубок: "Спартак" вырвал победу у "Динамо" и взобрался на второе место

Красно-белые добились победы со счётом 2:1.

13 марта 2021, 18:11
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Меньше месяца назад "Спартак" и "Динамо" встречались в Кубке России, тогда победу отпраздновали бело-голубые — 2:0. Теперь команды играли уже в рамках чемпионата страны, и исход встречи получился иным.

На 18-й минуте игры случилась парадоксальная ситуация: гол забил "Спартак", но в счёте повело "Динамо". Всё дело в том, что защитник красно-белых Павел Маслов по нелепой случайности отправил мяч в собственные ворота.

Больше спартаковцы ворота не путали и забивали исключительно в чужие. Сначала Виктор Мозес сделал счёт равным.

А затем Александр Соболев с одиннадцатиметровой отметки переиграл Антона Шунина.

2:1 — "Спартак" берёт у "Динамо" реванш за поражение в Кубке России и выходит на второе место в турнирной таблице РПЛ. До "Зенита" — четыре очка.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1