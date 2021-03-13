Реванш за кубок: "Спартак" вырвал победу у "Динамо" и взобрался на второе место

Меньше месяца назад "Спартак" и "Динамо" встречались в Кубке России, тогда победу отпраздновали бело-голубые — 2:0. Теперь команды играли уже в рамках чемпионата страны, и исход встречи получился иным.

На 18-й минуте игры случилась парадоксальная ситуация: гол забил "Спартак", но в счёте повело "Динамо". Всё дело в том, что защитник красно-белых Павел Маслов по нелепой случайности отправил мяч в собственные ворота.

Больше спартаковцы ворота не путали и забивали исключительно в чужие. Сначала Виктор Мозес сделал счёт равным.

А затем Александр Соболев с одиннадцатиметровой отметки переиграл Антона Шунина.

2:1 — "Спартак" берёт у "Динамо" реванш за поражение в Кубке России и выходит на второе место в турнирной таблице РПЛ. До "Зенита" — четыре очка.

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