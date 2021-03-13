"Мы хитрее": Валуев предложил альтернативу гимну России на Олимпиаде, которую вряд ли запретят

Государственный гимн, который российским спортсменам запретили использовать на Олимпийских играх ближайшие два года, можно было бы заменить победным криком "Ура!". Об этом заявил бывший спортсмен, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев. По его словам, русский народ — хитрый и умный, поэтому что-нибудь обязательно придумает.

"Над нами откровенно издеваются, но мы хитрее, умнее и изворотливее. Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны. В какой стране вы встретите боевой крик "Ура!"? Только в Российской армии", — рассказал он в беседе с ТАСС.