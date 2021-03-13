"Мы хитрее": Валуев предложил альтернативу гимну России на Олимпиаде, которую вряд ли запретят
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Ранее суд не позволил РФ использовать в качестве гимна композицию "Катюша".
Государственный гимн, который российским спортсменам запретили использовать на Олимпийских играх ближайшие два года, можно было бы заменить победным криком "Ура!". Об этом заявил бывший спортсмен, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев. По его словам, русский народ — хитрый и умный, поэтому что-нибудь обязательно придумает.
"Над нами откровенно издеваются, но мы хитрее, умнее и изворотливее. Может быть, мы что-то прокричим, что-то исполним под барабаны. В какой стране вы встретите боевой крик "Ура!"? Только в Российской армии", — рассказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российским спортсменам предложили представляться песней "Катюша", но и эту идею в суде завернули. Однако окончательное решение по-прежнему остаётся за Международным олимпийским комитетом. Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина призвала МОК принимать решения самостоятельно, а не идти на поводу у других.