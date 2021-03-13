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Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле на Ставрополье

Прокуратура уже разбирается в причинах произошедшего.

13 марта 2021, 14:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Ставропольском крае самолёт Ан-2, летевший из Минеральных Вод в город Камышин Волгоградской области, экстренно приземлился в поле села Левокумка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Причиной вынужденной посадки стало снижение уровня масла в двигателе воздушного судна. На борту было два человека. Никто из них, равно как и само судно, не пострадал. Транспортная межрайонная прокуратура Минеральных Вод уже разбирается в обстоятельствах случившегося.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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