Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле на Ставрополье

В Ставропольском крае самолёт Ан-2, летевший из Минеральных Вод в город Камышин Волгоградской области, экстренно приземлился в поле села Левокумка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Причиной вынужденной посадки стало снижение уровня масла в двигателе воздушного судна. На борту было два человека. Никто из них, равно как и само судно, не пострадал. Транспортная межрайонная прокуратура Минеральных Вод уже разбирается в обстоятельствах случившегося.