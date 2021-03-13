Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле на Ставрополье
Прокуратура уже разбирается в причинах произошедшего.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Ставропольском крае самолёт Ан-2, летевший из Минеральных Вод в город Камышин Волгоградской области, экстренно приземлился в поле села Левокумка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Причиной вынужденной посадки стало снижение уровня масла в двигателе воздушного судна. На борту было два человека. Никто из них, равно как и само судно, не пострадал. Транспортная межрайонная прокуратура Минеральных Вод уже разбирается в обстоятельствах случившегося.
Ранее в Тюмени экстренно приземлился борт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву.
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