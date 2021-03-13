Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-26 военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении военного самолёта Ан-26 на территории Алма-Аты. Он сообщил, что поручил выяснить причины авиакатастрофы.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолёта в аэропорту Алма-Аты. Желаю скорого выздоровления пострадавшим", — написал глава государства в "Твиттере" и подчеркнул, что такие трагедии не должны повториться.

Напомним, что самолёт Ан-26, принадлежащий военным, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Четверо из шести находившихся на борту человек погибли. Ещё двоих доставили в больницу Илийского района.

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