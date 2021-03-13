Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв умер от остановки сердца

Сенатор от Тюменской области, зампредседателя Комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарёв скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, а также двух неназванных источников в аппарате СФ.