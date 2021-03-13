Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв умер от остановки сердца
Дата и место прощания с парламентарием пока не известны.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор от Тюменской области, зампредседателя Комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарёв скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, а также двух неназванных источников в аппарате СФ.
"Причина смерти — остановка сердца", — сказал один из собеседников агентства, не уточнив дату и место прощания с парламентарием.
Ранее Лайф писал о том, что умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев.
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