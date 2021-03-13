Гинцбург назвал болезни, при которых нельзя прививаться от ковида
Также академик РАН отметил, что вакцинироваться после перенесённой инфекции нужно, если нет достаточного уровня антител.
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Прививку от коронавирусной инфекции не рекомендуется делать, если есть диагноз одной из тяжёлых форм аллергии — "отёк Квинке" или "анафилактический шок по неустановленным причинам". Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Только люди, у которых в анамнезе тяжёлые аллергические осложнения типа отёк Квинке или что-нибудь вот такое, анафилактический шок у них был по непонятным причинам", — рассказал Гинцбург в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Также академик РАН отметил, что прививаться после перенесённой инфекции нужно, если нет достаточного уровня антител.
Ранее глава центра Гамалеи заявил о равной эффективности "Спутника V" для людей всех возрастов. По его словам, сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, окажется меньше в силу не такой хорошей реакции иммунной системы, но они оказались напрасными. Кроме того, Гинцбург сообщил, что начались исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных. Он подчеркнул, что пока нет никаких онкозаболеваний, которые являлись бы противопоказанием для прививки, за исключением случаев, когда больной находится на химиотерапии и принимает препараты, подавляющие размножение клеток.
Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Вакцина поспособствовала формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран.
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