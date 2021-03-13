Девять художественных книг, в которых много секса

Владимир Набоков, "Лолита"

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Одно из самых скандально известных произведений русского писателя, хоть и написанное на французском языке. Книга оказалась на поверку историей о "любви с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда". Эта история Лолиты и Гумберта — сюжет маниакальной страсти, вырвавшейся из рамок болезни в реальную жизнь.

Генри Миллер, "Тропик Рака"

Действие в этом интеллектуально-эротическом романе американского писателя разворачивается после Первой мировой войны. В его начале главный герой думает о своей жизни и описывает подробности быта, а затем переходит к описанию собственных сексуальные похождений. Книга была издана в Париже в 1934 году и выпущена очень маленьким тиражом. И только в 1950-х годах её опубликовали в США более широким тиражом, после чего к автору пришёл успех, а заодно и ряд исков за нарушение норм морали.

Маркиз де Сад, "120 дней Содома, или Школа разврата"

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Сюжет этой книги достаточно скуден в своём развитии. Четыре состоятельных развратника решили испытать наивысшее сексуальное удовольствие в оргиях. В замке они собрали в основном молодых девушек и мальчиков, с которыми на протяжении всего романа развлекались. Французский писатель в деталях рассказывает о происходящем. Заканчивается в итоге всё смертью большинства участников. Роман не печатался до XX века. В дальнейшем он был переведён на многие языки, включая русский, английский, японский и немецкий. Из-за подробного описания сексуального насилия и крайней жестокости он был запрещён правительствами некоторых государств.

Э.Л. Джеймс, "Пятьдесят оттенков серого"

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Одна из самых известных книг с описанием эротических сцен, которая стала широко известна. Во многом потому, что была экранизирована. Роман рассказывает об истории отношений между предпринимателем Кристианом Греем и выпускницей университета Анастейшей Стил. В книге достаточно подробно описываются не только любовные отношения, но и сцены откровенного сексуального характера, в том числе с БДСМ.

Кэндес Бушнелл, "Секс в большом городе"

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Ещё один сюжет, который стал известен благодаря экранизации в виде сериала. Не многие знают, что изначально история четырёх подруг появилась в виде книги. Женщины постоянно влюбляются и расстаются, находят любовников и делятся друг с другом своими тайными мыслями и желаниями. Для них нет запретных тем, поэтому читатели узнают всё, что происходит в их головах и жизни, в подробностях.

Чак Паланик, "До самых кончиков"

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Главный герой этого романа Линус Максвелл занимается манипуляцией, делая ставку на сексуальное влечение. Он создаёт линию товаров для женщин "До самых кончиков" и таким образом бросает вызов общественным идеалам. Его изобретение может сделать мужчин лишними раз и навсегда. Девушкам для удовольствия будет достаточно его продукции. Они закрываются в своих домах и пользуются ею, забывая о мужчинах.

Харуки Мураками, "Хроники заводной птицы"

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В центре внимания романа человек, который остался один и ищет смысл жизни. Книга начинается с того, что главный герой увольняется с работы. Ему изменяет жена, и в один прекрасный день раздаётся звонок от женщины, которая хочет заняться с ним сексом по телефону. Дальше он знакомится с 16-летней соседкой и приобщается к экстрасенсорному бизнесу.

Джон Клеланд, "Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех"

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Роман английского писателя долгое время считался непристойным. В США он был запрещён, лишь в 1960-х годах суд его разрешил. История повествуется от первого лица юной и наивной девушки-провинциалки, которая попала в Лондон. Она испытала ряд эротических приключений, но в итоге находит собственную любовь. Автор описывает всё предельно откровенно.

Джонатан Франзен, "Безгрешность"

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Один из популярных писателей современности рассказывает историю 23-летней девушки, которая не знает, кто её отец. Она не может расплатиться с учебным долгом и не умеет строить отношения с мужчинами. Пока Пип ищет себя, писатель размышляет о более глобальных проблемах общества: тоталитарная и грешная сущность Интернета, оружие массового поражения и даже наследие социализма со всеми вытекающими.

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