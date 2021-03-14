Суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос

В Дагестане произошла резонансная история: суд отобрал у матери троих детей и оставил их проживать с отцом, а в качестве причины такого решения привёл внешность женщины, ведь она не носит хиджаб, украсила себя пирсингом, татуировками и разноцветными волосами. Об этом рассказал телеканал "360".

Фото © Instagram / lovva.nina

Нина Церетилова рассказала, что ушла от мужа Магомеда с двумя детьми ещё в 2012 году, когда супруг избил её, беременную третьим ребёнком. Женщина сразу же подала на алименты. Брак расторгли лишь спустя четыре года. После этого мужчина уехал в Москву и обзавёлся новой семьёй. По словам бывшей жены, всё это время своих наследников он не видел и не выплачивал деньги на их содержание.

Фото © Instagram / lovva.nina

Судебная волокита за алименты длилась несколько лет, женщина то подавала заявление о взыскании, то отзывала его по просьбе экс-супруга — он оправдывался тяжёлыми жизненными обстоятельствами. К 2020 году долг достиг 800 тысяч рублей. Тогда Магомед вернулся в Дагестан, чтобы решить этот вопрос, ведь ему уже назначили исправительные работы и составили административный протокол.

Нина отметила, что детей против бывшего мужа никогда не настраивала, напротив, хотела, чтобы они общались. Родители мужчины тоже делали ему замечания и призывали встретиться с ребятами, но почти девять лет он никак не участвовал в их жизни. Ситуация изменилась в начале 2020 года. Пока матери не было дома, отец выкрал двоих сыновей и дочь. Спустя пять дней их вернули после вмешательства правоохранительных органов.

С тех пор Магомед не раз забирал детей из школы, хотел увезти их в Москву. Экс-супруга уверена, что всё это он делает, чтобы избежать выплаты долга по алиментам, ведь в столице у мужчины есть небольшая квартира, где живёт его беременная жена, двое её детей от первого брака и их общий ребёнок. Летом 2020 года Церетилова обратилась в суд с требованием определить место жительства несовершеннолетних. Её удивлению не было предела, когда судья принял решение не оставлять их с матерью.

"Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведёт образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. На её теле изображены татуировки с надписями", — говорится в судебном документе.

Фото © Instagram / lovva.nina

Нина подала апелляцию, была назначена экспертиза, которая показала, что она не ведёт аморального образа жизни и с ней вполне могут проживать дети. Цветные волосы, татуировки, пирсинг, а также нежелание носить хиджаб не противоречат закону и вовсе не свидетельствуют о каком-либо неправильном поведении.

В декабре минувшего года Магомед в очередной раз выкрал ребят и увёз их в неизвестном направлении, с тех пор мать их не видела. Бывшая жена пишет заявления в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в полицию, даже подавала в розыск. По словам Нины, там ей отказывают, утверждая, что суд решил оставить детей с отцом. При этом на процессе 14-летний сын, 11-летняя дочь и младший мальчик восьми лет заявили, что хотят жить с папой, но Церетилова уверена, что экс-супруг их запугал.

Сейчас многодетная мать ждёт решения суда, очередное заседание назначено на середину марта. Забирать детей силой она не решается, боится их морально травмировать, к тому же Магомед сможет снова выкрасть их в любой момент и формально будет в своём праве, хотя, по словам женщины, решение суда ещё не вступило в законную силу. Нина надеется, что резонанс вокруг произошедшего не позволит бывшему мужу замять это дело.

Ранее в Москве многодетная пара похитила из социального центра восьмимесячную дочь, отобранную опекой. Как писал Лайф, на родителей завели уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Супруги объяснили свой поступок тем, что недовольны условиями содержания малышки и не могут видеть, как она страдает.

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