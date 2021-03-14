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Суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос

Сейчас ребята живут с отцом, женщина не видела двоих сыновей и дочь с декабря прошлого года.

14 марта 2021, 00:11
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/lovva.nina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lovva.nina</a></p>

Фото © Instagram / lovva.nina

В Дагестане произошла резонансная история: суд отобрал у матери троих детей и оставил их проживать с отцом, а в качестве причины такого решения привёл внешность женщины, ведь она не носит хиджаб, украсила себя пирсингом, татуировками и разноцветными волосами. Об этом рассказал телеканал "360".

Фото © Instagram / lovva.nina

Фото © Instagram / lovva.nina

Нина Церетилова рассказала, что ушла от мужа Магомеда с двумя детьми ещё в 2012 году, когда супруг избил её, беременную третьим ребёнком. Женщина сразу же подала на алименты. Брак расторгли лишь спустя четыре года. После этого мужчина уехал в Москву и обзавёлся новой семьёй. По словам бывшей жены, всё это время своих наследников он не видел и не выплачивал деньги на их содержание.

Фото © Instagram / lovva.nina

Фото © Instagram / lovva.nina

Судебная волокита за алименты длилась несколько лет, женщина то подавала заявление о взыскании, то отзывала его по просьбе экс-супруга — он оправдывался тяжёлыми жизненными обстоятельствами. К 2020 году долг достиг 800 тысяч рублей. Тогда Магомед вернулся в Дагестан, чтобы решить этот вопрос, ведь ему уже назначили исправительные работы и составили административный протокол.

Нина отметила, что детей против бывшего мужа никогда не настраивала, напротив, хотела, чтобы они общались. Родители мужчины тоже делали ему замечания и призывали встретиться с ребятами, но почти девять лет он никак не участвовал в их жизни. Ситуация изменилась в начале 2020 года. Пока матери не было дома, отец выкрал двоих сыновей и дочь. Спустя пять дней их вернули после вмешательства правоохранительных органов.

Многодетная мать осталась жить в расселённом доме. Теперь она боится, что у неё заберут детей

Многодетная мать осталась жить в расселённом доме. Теперь она боится, что у неё заберут детей

С тех пор Магомед не раз забирал детей из школы, хотел увезти их в Москву. Экс-супруга уверена, что всё это он делает, чтобы избежать выплаты долга по алиментам, ведь в столице у мужчины есть небольшая квартира, где живёт его беременная жена, двое её детей от первого брака и их общий ребёнок. Летом 2020 года Церетилова обратилась в суд с требованием определить место жительства несовершеннолетних. Её удивлению не было предела, когда судья принял решение не оставлять их с матерью.

"Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведёт образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. На её теле изображены татуировки с надписями", — говорится в судебном документе.

Фото © Instagram / lovva.nina

Фото © Instagram / lovva.nina

Нина подала апелляцию, была назначена экспертиза, которая показала, что она не ведёт аморального образа жизни и с ней вполне могут проживать дети. Цветные волосы, татуировки, пирсинг, а также нежелание носить хиджаб не противоречат закону и вовсе не свидетельствуют о каком-либо неправильном поведении.

В декабре минувшего года Магомед в очередной раз выкрал ребят и увёз их в неизвестном направлении, с тех пор мать их не видела. Бывшая жена пишет заявления в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в полицию, даже подавала в розыск. По словам Нины, там ей отказывают, утверждая, что суд решил оставить детей с отцом. При этом на процессе 14-летний сын, 11-летняя дочь и младший мальчик восьми лет заявили, что хотят жить с папой, но Церетилова уверена, что экс-супруг их запугал.

В Бурятии мужчина похитил трёхлетнюю девочку, угрожая её отцу пистолетом

В Бурятии мужчина похитил трёхлетнюю девочку, угрожая её отцу пистолетом

Сейчас многодетная мать ждёт решения суда, очередное заседание назначено на середину марта. Забирать детей силой она не решается, боится их морально травмировать, к тому же Магомед сможет снова выкрасть их в любой момент и формально будет в своём праве, хотя, по словам женщины, решение суда ещё не вступило в законную силу. Нина надеется, что резонанс вокруг произошедшего не позволит бывшему мужу замять это дело.

Ранее в Москве многодетная пара похитила из социального центра восьмимесячную дочь, отобранную опекой. Как писал Лайф, на родителей завели уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Супруги объяснили свой поступок тем, что недовольны условиями содержания малышки и не могут видеть, как она страдает.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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