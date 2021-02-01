Посольство дало рекомендации россиянам в связи с переворотом в Мьянме

Граждан просят запастись продуктами, исключить поездки по стране и не фотографировать военных.

Посольство РФ в Мьянме опубликовало памятку для россиян о том, как вести себя на фоне происходящих в стране событий. Дипломаты рекомендовали гражданам по возможности исключить поездки по стране.

— Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны, — говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Россиян просят не фотографировать и не снимать на видео военных, полицейских, а также большие скопления людей. Также посольство напомнило, что в Мьянме запрещено использование дронов. Граждан РФ также призвали прислать заполненную анкету на электронную почту диппредставительства.