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Опубликовано 1 февраля 2021, 10:49
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Посольство дало рекомендации россиянам в связи с переворотом в Мьянме

Граждан просят запастись продуктами, исключить поездки по стране и не фотографировать военных.

Посольство РФ в Мьянме опубликовало памятку для россиян о том, как вести себя на фоне происходящих в стране событий. Дипломаты рекомендовали гражданам по возможности исключить поездки по стране.

Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны, — говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

Россиян просят не фотографировать и не снимать на видео военных, полицейских, а также большие скопления людей. Также посольство напомнило, что в Мьянме запрещено использование дронов. Граждан РФ также призвали прислать заполненную анкету на электронную почту диппредставительства.

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Напомним, утром 1 февраля в Мьянме неизвестные задержали президента, государственного советника и других высокопоставленных лиц, а после назначили новых руководителей и объявили режим чрезвычайного положения на целый год. В стране несколько дней назревал конфликт между властями и военными, которые считают парламентские выборы сфальсифицированными.

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Фото © Twitter / umar77_farooq

Александра Вишнякова
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