Китайцы вернули "Аватару" звание самого кассового фильма в истории

Фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона вновь стал самой кассовой лентой в истории кино после перезапуска в Китае. За выходные картина собрала рекордные восемь миллионов долларов, передаёт Hollywood Reporter.

Фантастический блокбастер 2009 года обошёл супергеройский фильм Marvel "Мстители: Финал" 2019 года. Первый в итоге собрал 2,8 миллиарда долларов, второй — 2,79 миллиарда.

"Мы гордимся, что достигли этой важной вехи, и очень взволнованы тем, что фильм вернулся в кинотеатры в это беспрецедентное время. Мы хотим поблагодарить наших китайских фанатов за их поддержку", — прокомментировал достижение продюсер "Аватара" Джон Ландау.

Фильм Кэмерона вошёл в шорт-лист популярных блокбастеров, которые были запрошены для перезапуска Китайским бюро кинематографии. Это произошло в марте, когда кинотеатры КНР пытались поэтапно возобновить работу после массовых ограничений по коронавирусу.

В сентябре 2020 года Кэмерон заявил, что съёмки второй части "Аватара" завершены на 100%.

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