Reuters: США почти месяц не могут связаться с КНДР
Пхеньян не выходит на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке, отмечают источники в Белом доме.
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Власти США пытаются связаться с представителями КНДР с середины февраля, но так и не получили ответа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Эту информацию подтвердил также другой чиновник в вашингтонской администрации. В разговоре с CNN он отметил, что Пхеньян не вышел на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке. Всего же, по словам источника, активный диалог между США и КНДР не поддерживается уже более года.
Ещё один представитель американской администрации высокого ранга рассказал ТАСС, что Вашингтон продолжает обзор своей политики в отношении Северной Кореи в целях предотвращения эскалации напряжённости. Завершить его планируется в ближайшие недели. США намерены дать оценку всем возможным вариантам "противодействия исходящей от КНДР растущей угрозе её соседям и мировому сообществу".
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Соединённые Штаты являются главным врагом страны. По его словам, политика Вашингтона в отношении Пхеньяна останется прежней, несмотря на приход Джо Байдена вместо Дональда Трампа.
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