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Православные христиане встречают Прощёное воскресенье

В последний день перед Великим постом патриарх Кирилл совершит вечерню в храме Христа Спасителя.

14 марта 2021, 01:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Православные христиане 14 марта встречают Прощёное воскресенье. По религиозной традиции, в церквях проходит богослужение, а миряне на протяжении всего дня просят прощения друг у друга.

Также это последний день Масленицы перед началом Великого поста. В этом году он продлится с 15 марта по 1 мая, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

В воскресенье патриарх Кирилл совершит вечерю с чином прощения в храме Христа Спасителя. Примирение — одна из важных ступеней в покаянии, а пост — время для исправления и осмысления своей жизни. Церковь рекомендует в этот день исповедаться, а после богослужения принято подавать милостыню нуждающимся.

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По церковной традиции, прощения следует просить у всех без исключения, ведь каждый мог ненароком задеть своего ближнего. Но прежде всего нужно обратиться к тем, кого обидели. В ответ обычно говорят "Бог простит, и я прощаю".

Ранее профессор объяснил, кому противопоказано поститься. В этом году перед Пасхой верующие ограничивают себя в течение 48 дней. Врач уверен, что не следует впадать в крайности.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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