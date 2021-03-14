Стало известно о завещании больного раком иллюзиониста Сафронова

Экс-ведущий передачи "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал о своём завещании.

38-летний иллюзионист подстраховался и заранее распорядился своим имуществом. Сергей признался, что составил завещание задолго до болезни, такой совет ему дали родители супруги.

"Когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья — это одно, а завещание расставит всё на свои места", — приводит слова артиста StarHit.

Напомним, в начале марта Сафронов рассказал о своём страшном диагнозе — раке лимфатической системы. Он отметил, что проходит бесплатное лечение в госклинике.

Сергей поделился, что он не опустит руки из-за болезни, а продолжит бороться. Как подчеркнул иллюзионист, он приложит все усилия, чтобы победить недуг. Своё самочувствие артист описал как нормальное, он старается радовать людей и не собирается ходить убитый горем.

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