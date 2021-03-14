"Когда утро по-настоящему бодрое": Белый медведь залез на крышу дома и удивил полярников — видео
Мнения пользователей разделились: часть комментаторов посмеялась вместе с авторами ролика, но другие напомнили, что медведь — опасный хищник.
Белый медведь залез на крышу дома. Видео © VK / barneos22
Жители полярной станции на острове Голомянный (архипелаг Северная Земля) засняли необычное видео. Любознательный белый медведь забрался на крышу, чем очень удивил людей. Авторы ролика пошутили, что у кого-то по крышам ходят кошки, а вот у них зверь покрупнее.
"Когда утро по-настоящему бодрое. Жители острова Голомянный привыкли к белым мишкам, но иногда можно увидеть удивительные вещи. Например, как эти животные вьют гнездо на крыше бани. Весна близко, однако, — говорится в подписи к ролику в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Пользователи по-разному оценили видео. Часть комментаторов посмеялась вместе с авторами, но другие напомнили, что медведь — опасный хищник.
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