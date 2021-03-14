"Когда утро по-настоящему бодрое": Белый медведь залез на крышу дома и удивил полярников — видео

Жители полярной станции на острове Голомянный (архипелаг Северная Земля) засняли необычное видео. Любознательный белый медведь забрался на крышу, чем очень удивил людей. Авторы ролика пошутили, что у кого-то по крышам ходят кошки, а вот у них зверь покрупнее.