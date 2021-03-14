Удивился даже Илон Маск: автомобиль Tesla спас водителя от вооружённого ограбления — видео
Горе-преступник не смог найти ручку на двери машины, и владельцу удалось сбежать.
Автомобиль Tesla сорвал попытку угона. Видео © Twitter / DraperYounce
Автомобиль Tesla буквально спас жизнь своему владельцу, офицеру ВМФ США из Флориды. Умная машина сумела предотвратить попытку угона, сообщает Fox News.
Дрейпер Юнс сидел в салоне своего электромобиля Tesla Model 3, когда за окном появился темнокожий молодой человек. Он размахивал пистолетом и требовал выйти из машины. Горе-грабитель попытался найти ручку электрокара, но не смог этого сделать, потому что она "утоплена" в двери.
Тогда обескураженный злоумышленник на мгновение опустил оружие, и офицер нажал на газ. Машина находилась в режиме ожидания и сразу же тронулась с места.
Угонщик выстрелил вслед, но пуля попала между передней и пассажирской дверью. Камеры Tesla сумели запечатлеть инцидент от первого лица, видео было передано полиции, чтобы установить преступника.
Money talks. Let’s flush this guy out. I am going to give an award to someone who directly leads to the arrest of this suspect. #tesla #ElonMusk #model3 #robbery #attemptedmurder #carjacking #assault #gofundme #award #Jacksonville #Survivor #gunshot pic.twitter.com/iB1RCV93IO— Draper Younce (@DraperYounce) March 10, 2021
Юнс написал о происшествии в "Твиттере" и поблагодарил создателя автомобиля Илона Маска. Изобретатель удивился инциденту со счастливым исходом и написал в ответ: "Вау!"
I’m so blessed right now. Pretty cool @elonmusk saw my story. Tesla shop is gonna get a kick out of it today when I take it in for repairs. https://t.co/iDXzXxHJRd— Draper Younce (@DraperYounce) March 11, 2021
Офицер предложил сделать все машины Tesla пуленепробиваемыми. А себе он захотел приобрести бронированный электромобиль CyberTrack.
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