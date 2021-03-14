Удивился даже Илон Маск: автомобиль Tesla спас водителя от вооружённого ограбления — видео

Автомобиль Tesla сорвал попытку угона. Видео © Twitter / DraperYounce

Автомобиль Tesla буквально спас жизнь своему владельцу, офицеру ВМФ США из Флориды. Умная машина сумела предотвратить попытку угона, сообщает Fox News.

Дрейпер Юнс сидел в салоне своего электромобиля Tesla Model 3, когда за окном появился темнокожий молодой человек. Он размахивал пистолетом и требовал выйти из машины. Горе-грабитель попытался найти ручку электрокара, но не смог этого сделать, потому что она "утоплена" в двери.

Тогда обескураженный злоумышленник на мгновение опустил оружие, и офицер нажал на газ. Машина находилась в режиме ожидания и сразу же тронулась с места.

Угонщик выстрелил вслед, но пуля попала между передней и пассажирской дверью. Камеры Tesla сумели запечатлеть инцидент от первого лица, видео было передано полиции, чтобы установить преступника.

Юнс написал о происшествии в "Твиттере" и поблагодарил создателя автомобиля Илона Маска. Изобретатель удивился инциденту со счастливым исходом и написал в ответ: "Вау!"

I’m so blessed right now. Pretty cool @elonmusk saw my story. Tesla shop is gonna get a kick out of it today when I take it in for repairs. https://t.co/iDXzXxHJRd — Draper Younce (@DraperYounce) March 11, 2021

Офицер предложил сделать все машины Tesla пуленепробиваемыми. А себе он захотел приобрести бронированный электромобиль CyberTrack.

Ранее Лайф рассказывал, как москвич попытался угнать иномарку, но ему помешали сугробы.

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