Виталий Кличко с пулемётом и гранатой показал, как будет защищать Киев

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в инструктаже по территориальной обороне и боевой подготовке в учебном центре "Десна" в Черниговской области. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Градоначальник показал фото, как он бросает гранату, прицельно смотрит вдаль рядом с пулемётом и ложится под танк.

Фото © Facebook / Виталий Кличко

"Руководство города отвечает за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям. <...> Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать", — отметил мэр.

Фото © Facebook / Виталий Кличко

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