Виталий Кличко с пулемётом и гранатой показал, как будет защищать Киев
Градоначальник украинской столицы отметил, что нужно повышать навыки, полученные в армии.
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в инструктаже по территориальной обороне и боевой подготовке в учебном центре "Десна" в Черниговской области. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
Градоначальник показал фото, как он бросает гранату, прицельно смотрит вдаль рядом с пулемётом и ложится под танк.
"Руководство города отвечает за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям. <...> Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать", — отметил мэр.
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