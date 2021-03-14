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Виталий Кличко с пулемётом и гранатой показал, как будет защищать Киев

Градоначальник украинской столицы отметил, что нужно повышать навыки, полученные в армии.

14 марта 2021, 04:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/merkieva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Кличко</a></p>

Фото © Facebook / Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в инструктаже по территориальной обороне и боевой подготовке в учебном центре "Десна" в Черниговской области. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Градоначальник показал фото, как он бросает гранату, прицельно смотрит вдаль рядом с пулемётом и ложится под танк.

Фото © Facebook / Виталий Кличко

Фото © Facebook / Виталий Кличко

"Руководство города отвечает за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событиям. <...> Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать", отметил мэр.

Фото © Facebook / Виталий Кличко

Фото © Facebook / Виталий Кличко

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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