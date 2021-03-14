Наталья Варлей пожаловалась, что у неё украли "Песню про медведей"

Актриса Наталья Варлей и композитор Александр Зацепин поспорили в эфире Первого канала об исполнении "Песни про медведей" из к/ф "Кавказская пленница". Звезда легендарного кино заявила, что из-за музыканта она лишилась хита.

Варлей рассказала о нескольких кандидатурах, из числа которых должны были выбрать исполнительницу песни. Но, по мнению режиссёра Леонида Гайдая, все они были слишком профессиональны. Он хотел выбрать саму Варлей, но его якобы отговорил Александр Зацепин.

"Саша привёл Аиду Ведищеву и сказал: "Она поёт лучше", — вспоминала Наталья Варлей.

Сам композитор заявил в ответ, что сначала записалась Ведищева, а потом Варлей. И затем уже было принято решение об окончательной кандидатуре.

Ранее Лайф подробно писал о директоре "Мосфильма" Иване Пырьеве, который совращал актрис и мстил в случае отказа.

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