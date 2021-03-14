В Чебоксарах автоледи сбила пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП — видео

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В Чебоксарах легковушка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе. Сразу после ДТП водитель скрылся с места происшествия, сообщает PG21.

Как рассказали в полиции, инцидент произошёл 12 марта неподалёку от автобусной остановки "Улица космонавта Николаева". 72-летняя пенсионерка начала пересекать улицу, но приближающаяся к пешеходному переходу автомобиль "шевроле-лачетти" не стал сбавлять скорость и сбил женщину с ног. О состоянии пострадавшей не сообщается. Как позже выяснили в полиции, за рулём иномарки находилась женщина 1986 года рождения.

"Виновницу аварии нашли и привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП", — сообщили в местном МВД.

А ранее Лайф рассказывал, что в Астрахани пьяный лихач сбил супружескую пару на пешеходном переходе. Как выяснилось позже, виновником ДТП оказался сын бывшего местного депутата. За рулём он находился в невменяемом состоянии.

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