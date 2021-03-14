Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Чебоксарах автоледи сбила пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП — видео

Позже её нашли и уже привлекли к ответственности.

14 марта 2021, 10:36

Видео © VK / progorodvideo

В Чебоксарах легковушка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе. Сразу после ДТП водитель скрылся с места происшествия, сообщает PG21.

Как рассказали в полиции, инцидент произошёл 12 марта неподалёку от автобусной остановки "Улица космонавта Николаева". 72-летняя пенсионерка начала пересекать улицу, но приближающаяся к пешеходному переходу автомобиль "шевроле-лачетти" не стал сбавлять скорость и сбил женщину с ног. О состоянии пострадавшей не сообщается. Как позже выяснили в полиции, за рулём иномарки находилась женщина 1986 года рождения.

В Крыму пьяный экс-сотрудник ГИБДД не оплатил застолье в кафе и сбил полицейского на BMW — видео

В Крыму пьяный экс-сотрудник ГИБДД не оплатил застолье в кафе и сбил полицейского на BMW — видео

"Виновницу аварии нашли и привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП", — сообщили в местном МВД.

А ранее Лайф рассказывал, что в Астрахани пьяный лихач сбил супружескую пару на пешеходном переходе. Как выяснилось позже, виновником ДТП оказался сын бывшего местного депутата. За рулём он находился в невменяемом состоянии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1