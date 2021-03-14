Историк рассказал о западных стереотипах о россиянах
Некоторые он подтвердил, а некоторые развеял.
Нет такого народа, про который нет стереотипов. О некоторых стереотипах про россиян порассуждал в беседе с изданием Le Figaro историк и специалист по туризму Лоран Тиссо.
Историк начал свой рассказ с самых распространённых стереотипов о других национальностях. Так, он вспомнил, что все считают итальянцев донжуанами, французов — вонючками, американцев —глупыми, а шотландцев — непросыхающими.
Что же до россиян, то, по словам Тиссо, их в основном считают шумными, грубыми, невежливыми и даже асоциальными. При этом, как подчеркнул эксперт, у этих мифов есть историческое объяснение: страна была "замкнута в себе" на протяжении долгого времени, а её жители начали путешествовать по Европе и Западу после падения Берлинской стены.
"Причём с несколько "реваншистским" настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием", — пояснил специалист.
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Главной же претензией иностранцев является совершенное неумение граждан России притворяться. Иностранцы часто жалуются на то, что если русскому человеку что-то не нравится, то он не станет это скрывать, а открыто расскажет об этом всем и каждому.
Ранее Лайф писал о том, что детям запретили смотреть старые мультфильмы Disney из-за наличия в них вредных стереотипов.
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