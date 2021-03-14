"Выиграл благодаря борьбе": Нурмагомедов поговорил с чемпионом UFC — видео

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поговорил с действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории поляком Яном Блаховичем. Спортсмены попали на камеры после успешной защиты пояса последним.

"Ты выиграл благодаря борьбе", — сказал Нурмагомедов своему коллеге по спорту.

Польский спортсмен улыбнулся россиянину. Они пожали руки и тот поблагодарил Нурмагомедова за поддержку.

Напомним, что Блахович единогласным решением судей одержал победу над Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259. Главный поединок вечера продлился все пять раундов.

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