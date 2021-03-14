"Выиграл благодаря борьбе": Нурмагомедов поговорил с чемпионом UFC — видео
Поляк Ян Блахович пожал руку россиянину и поблагодарил за поддержку.
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поговорил с действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории поляком Яном Блаховичем. Спортсмены попали на камеры после успешной защиты пояса последним.
"Ты выиграл благодаря борьбе", — сказал Нурмагомедов своему коллеге по спорту.
Польский спортсмен улыбнулся россиянину. Они пожали руки и тот поблагодарил Нурмагомедова за поддержку.
Напомним, что Блахович единогласным решением судей одержал победу над Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259. Главный поединок вечера продлился все пять раундов.
Выбор редакции
Пётр Ян после поражения от американца вылетел из топ-10 лучших бойцов UFC
В США скончался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер
И снова коленом в голову: в UFC ещё один турнир завершился скандалом
"Ужас, у меня волосы дыбом": В пермской школе повар голыми руками перемешала салат — видео
"До конца были верны присяге": В Казахстане рассказали о погибших при крушении Ан-26 военных
Комментариев: 0