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"Выиграл благодаря борьбе": Нурмагомедов поговорил с чемпионом UFC — видео

Поляк Ян Блахович пожал руку россиянину и поблагодарил за поддержку.

14 марта 2021, 10:10

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поговорил с действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории поляком Яном Блаховичем. Спортсмены попали на камеры после успешной защиты пояса последним.

"Ты выиграл благодаря борьбе", — сказал Нурмагомедов своему коллеге по спорту.

Польский спортсмен улыбнулся россиянину. Они пожали руки и тот поблагодарил Нурмагомедова за поддержку.

После такого Хабиб не вернётся! Провал Макгрегора показал, что Нурмагомедов ушёл вовремя

После такого Хабиб не вернётся! Провал Макгрегора показал, что Нурмагомедов ушёл вовремя

Напомним, что Блахович единогласным решением судей одержал победу над Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 259. Главный поединок вечера продлился все пять раундов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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