В Северной Осетии наркодилера поймали во время закладки шприцев с героином
Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
В Северной Осетии наркодилера поймали во время закладки шприцев с героином. Видео © МВД России
В Северной Осетии задержали троих местных жителей за организацию тайников-закладок с наркотиками. Об этом сообщили в МВД России.
61-летнего мужчину из Владикавказа правоохранители задержали в его собственной квартире, обнаружив свыше 30 капсул препарата "Лирика" и трамадола. 50-летнего местного жителя — в момент создания тайника со шприцами с героином. А 25-летнего мужчину — на одной из улиц города. Впоследствии оперативники изучили его дом и обнаружили партию гашиша примерно на 150 разовых доз.
Всех задержанных отправили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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А недавно стало известно, что будет рассмотрена ситуация с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником, которого обнаружили в квартире с наркотиками.
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