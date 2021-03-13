"Империя наоборот": за что прощали "лесных братьев" и почему каратели Прибалтики не понесли наказания за свои зверства

16 марта по старым улицам Риги в очередной раз пройдёт парад, который в России давно прозвали парадом эсэсовцев. Латвия будет отмечать День памяти латышских легионеров. Споры о нём идут в Европе давно. Граждане России воспринимают парад как проявление нацизма, а в Европе одни считают, что "тут не всё так однозначно", а другие, хоть и "выражают озабоченность", но тоже не решаются возразить поднимающему голову нацизму, поглядывая на Запад. Чем же отличились люди в серой форме?

От национализма к геноциду

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Перед войной только что вышедшая из состава Российской империи Латвия попала под протекторат нацистской Германии. Ненависть к русским и всему советскому взращивалась местными националистами. Они верили, что Германия, захватив страну, вскоре предоставит Латвии "свободу", или считали, что Германия скоро выдохнется и настоящими "освободителями" станут США и Англия. Отчего националисты решили, что англосаксы подарят странам Прибалтики самостоятельность — неясно. Но факт остаётся фактом.

Перед войной в Латвии появились националистические организации "Угунскрустс" — "Огненный крест" (позже "Перконкрустс" — "Громовой крест"), подпольная "Айзсарги", в Литве орудовали "таутининки" — крайне правые националисты, в Эстонии — члены движения "Вапсы" и "Союза обороны".

Когда Латвия перед войной вошла в состав СССР, националисты затаили злобу. Она была обращена к русскому населению, к латышам-коммунистам и к евреям Прибалтики, которые восприняли Советскую власть с энтузиазмом. Еврейские семьи жили в Прибалтике бедно, они увидели в Советах возможность проявить себя и пошли сотрудничать с коммунистами, не зная, что этим подписали себе смертный приговор. Националисты уже тогда составляли списки, кого нужно убить.

Когда Германия напала на СССР, националисты осуществляли диверсии в тылу советских войск, резали связь. Рижский гарнизон НКВД в июне 1941 года три дня наводил порядок на улицах Риги, ликвидируя бандитов, засевших на колокольнях.

Рига приветствует немецких солдат, июль 1941 года. Фото © Wikipedia

Латыши встретили нацистов с радостью, но того, что произошло дальше, не ожидали даже немцы. Латыши устроили резню в своей маленькой, уютной стране: резали русских, евреев и коммунистов. Сводка № 15 шефа полиции СД от 7 июля 1941 года сообщала в Берлин, что в Риге вырезано 400 евреев. Всего же латышами было убито больше 11 тысяч советских граждан. Резня приобрела такой масштаб, что вызвала обратную реакцию: многие, видя с какой жестокостью режут евреев и русских, стали сочувствовать жертвам.

Позже немцы издали специальный указ: "казнить" скрытно, в домах, обкладывать соломой и сжигать. Министр иностранных дел Людвиг Сейя писал в дневнике, что с 29 на 30 ноября 1941 года в Риге "случилось" широкомасштабное убийство евреев. Все евреи в гетто получили предписание переселиться в лагерь Саласпилс, но по пути были убиты. По подсчётам нацистов, в тот день было убито 27 800 человек. В Дюнабурге 9 ноября 1941 года было убито 11 034 человека, а в середине декабря в Либау — 2350 человек.

31 декабря 1941 года унтерштурмфюрер СС Клюгер докладывал в Берлин, что в районе Лиепаи убиты 2731 еврей и 23 русских. Казнь снимали на киноплёнку, документ должен был свидетельствовать, что немцы не имели отношения к расправе. К 1 февраля 1942 года в Прибалтике, по подсчётам фашистов, было убито 218 050 евреев, 8359 коммунистов и расстреляно 1644 душевнобольных человека.

К лету 1942 года из 93 479 евреев, живших в Латвии, в живых осталось 3840 человек. Их оставили жить, потому что они были ценными специалистами. Больше всего зверствовал отряд майора СС Виктора Арайса из трёх тысяч бойцов. Его каратели носили форму латышской армии с повязкой СС, а позже переоделись в форму СС. Только в Бикерниекском лесу они убили больше 46 тысяч советских граждан.

Каратели в серой форме

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Многие преступления были совершены ещё до создания легиона, но позже каратели вошли в его состав. Сам латышский легион СС был создан в начале 1943 года, когда каждый латыш призывного возраста получил повестку. Он мог сделать выбор, где служить: в обслуге, в полиции или в СС.

Мечтающие о "независимости" латыши с удовольствием пошли служить в СС, ведь там офицерами были латыши, а "кровавый Сталин" был страшнее Гитлера. На самом деле они уже были в душе нацистами. На допросе в НКВД пленный переводчик Янис Кристиньш откровенничал, что считает латышей в культурном отношении выше русских. При этом с лета 1941 года в Латвии за стих Пушкина или исполнение симфонии Чайковского могли убить, а эстонцы носились с идеей взорвать Александро-Невский собор в Таллине.

Латыши пытаются доказать, что легионеры сражались только на фронте, но это не так. С 1943 года участие в военных преступлениях то и дело принимали 15-я и 19-я латышские дивизии СС, опосредованно в этом участвовали пограничные полки и латгальские стройбатальоны, а 20 батальонов полиции, входящих в состав легиона, занимались этим постоянно.

В первой половине 1943 года нацисты провели операцию "Зимнее волшебство": на границе Латвии и Белоруссии они "зачистили" 40-километровую зону. В операции участвовало четыре тысячи коллаборационистов (семь латышских батальонов, рота украинцев и рота литовцев).

В секретном донесении в Берлин генерального комиссара Латвии О. Дрехслера описано, как проводилась зачистка: латыши заходили в село и расстреливали "партизан" — всё мужское население от 16 до 50 лет. Затем шёл отряд Арайса (СD) и убивал "подозрительных" и больных, оставшихся сгоняли "в шлюзы". Отстающих стариков закалывали, женщин отправляли в лагеря, а детей раздавали латышам. Деревни грабили и сжигали. Латышские шуцманы хвалились возами награбленного, а украинские бойцы буквально рыдали от содеянного. В эти дни в Белоруссии навсегда было уничтожено 138 населённых пунктов.

Отто-Генрих Дрехслер. Фото © Wikipedia

В деревне Кохановичи попадья просила оставить её в живых, предъявив документы, что мужа сослали в Сибирь, но её убили. В Колесове пожилая чета Индюковых умоляла карателей пощадить их, ведь их сына большевики сослали под Архангельск, а дочь добровольно уехала на работу в Германию, но их тоже убили. В селе Мушино жителей согнали в сарай и сожгли. Операция "Зимнее волшебство" вызвала такую вспышку освободительного движения, что немцы были вынуждены её прекратить.

"Подвиги" "героев"

Ленинград в блокаде. После обстрела города немецкой артиллерией. Фото © ТАСС

На фронте латышские легионеры прославились карательными рейдами против мирных жителей Ленинградской и Новгородской областей, убийством в 1944 году бойцами 43-го стрелкового полка 19-й латышской дивизии СС пленных красноармейцев у деревни Бобрыни, где были до смерти замучены 15 человек, включая женщин. Этот факт подтверждён Нюрнбергским трибуналом. Легионеры отличились в Польше, где в Подгае облили бензином и сожгли 32 пленных поляка.

Согласно заключению № 64 советских судебно-медицинских экспертов, которое было написано после эксгумации в 1945 году могил убитых, только возле Риги было убито больше 300 000 советских военнопленных и граждан СССР.

46 300 трупов было найдено в Бикерниекском лесу, 38 000 — в Румбульском, 13 100 — в Дрейлинском лесу. Это орудовали отряды майора Арайса. 39 500 трупов было найдено в Зиепниеку, 13 900 — на канатной фабрике, 14 500 — на Новом еврейском кладбище, 6000 — на Старом, 15 000 — в Панцырских казармах, 101 000 — в лагере Саласпилс (сейчас латыши утверждают, что там чуть ли не курорт для военнопленных был), 1000 — в Баложи. Массовые захоронения были найдены в Бушу, на кладбище на ул. Варну в Риге и на ст. Шкиратово. Советских людей убивали выстрелом в голову, разбивали головы прикладом и закапывали заживо. А после этого грабили, грабили и снова грабили. За убийства холуи получали дома убитых, вещи, наделы земли, премии.

По убийствам евреев латышей переплюнули литовцы — там уже к январю 1942 года было убито 136 000 человек. Литва прославилась "Каунасской резнёй", когда на глазах у всех были забиты металлическими штангами 52 еврея.

Слишком мягкая "ответочка"

И что же сделал "кровавый сталинский режим" в ответ на такие чудовищные преступления? Он простил всех эсэсовцев, кто не принимал непосредственного участия в пытках и убийствах, и предложил искупить вину на фронте. Когда война закончилась, легионеры могли вернуться к мирной жизни. Именно поэтому некоторые из них сейчас ещё живы и маршируют на парадах. И это ответ на беспрецедентный террор! И на бандитизм "лесных братьев", который продолжался в Прибалтике вплоть до 1956 года, когда хорошо обученные террористы нападали на горкомы, сельсоветы и убивали коммунистов, бойцов истребительных батальонов и комсомолок.

Доходило и до похищений офицеров. Так, в марте 1945 года был похищен "зелёными братьями" капитан МКГБ В. Кузьмин, но его похитителей простили и отпустили, лишь бы они вернулись к мирной жизни. Точно так же, сквозь пальцы, советское руководство смотрело на то, что вчерашние коллаборационисты активно лезли во власть, занимая ключевые посты в обкомах, райкомах, судах и милиции, уже тогда вытесняя русских и препятствуя распространению русского языка. Такая вот "империя наоборот".

Выявляли и судили только самых отъявленных головорезов. Например, в латышской милиции в 1945 году обнаружили карателя Гайлиса — он убивал белорусов и был охранником в Саласпилсе. А комсомолец, комсорг рижской школы Зикелис оказался карателем в отряде Арайса, прошёл подготовку на диверсанта. В Литве начальником отдела животноводства наркомсовхозов оказался каратель Петрайтис — помещик, которому нацисты за убийства дали два имения. А в Тракайском районе был выявлен чиновник Зукас, у которого руки были по локоть в крови.

Арестованный глава организации "Латвияс сарги" ("Защитники Латвии") Авдотиньш Арнольд на допросе признал, что единственное, чего бы хотели "лесные братья", — это не допустить в страну русских и "попросить помощи" у США. Как в сознании националистов уже тогда соединилась идея великой Латвии с вассальной зависимостью от Запада — бог весть. Но факт остаётся фактом.

В статье использованы материалы из сборника "От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй Мировой войны. Документы".

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