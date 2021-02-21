702 убитых фашиста: почему снайпер Михаил Сурков так и не получил звание Героя Советского Союза

Михаил Сурков стал самым результативным снайпером Великой Отечественной. Жизнь младшего лейтенанта была суровой и короткой. Его мастерство было совершенно, а сам снайпер отличался не только аналитическим умом и редким хладнокровием, но и смелостью, ведь у него на счету 702 убитых гитлеровских солдата, офицеры и снайперы... Это только те потери врага, которые были подтверждены свидетелями. А сколько было случаев, когда жертв снайпера никто не видел и кого Сурков убил в рукопашных схватках, в бою! Общий счёт снайпера наверняка составлял больше тысячи.

Прирождённый охотник

Родился Михаил Сурков в 1921 году в Сибири, в небольшом селе Большая Салырь под Ачинском. Это и сейчас таёжный край, а тогда это были самые медвежьи места. Население составляли в основном переселенцы из Тамбовской губернии — основатели деревни. Главным промыслом местных мужиков была охота и золотодобыча. И то и другое ремесло трудное, требующее недюжинного терпения. Тайга зимой неприветлива, а летом полна комаров и гнуса — мелкой мошки, забивающейся в рот, глаза и уши. Важен был и фарт.

Михаил Сурков. Фото © Советские снайперы

И терпения, и везения Михаилу было не занимать, так как к началу войны 20-летний парень слыл на селе опытным и фартовым охотником. Имел отличное зрение и верную руку. В армию Суркова призвали сразу, как только началась война. Он попал в 4-ю стрелковую дивизию 12-й армии Южного фронта, которая обороняла Донбасс на линии Красный Лиман — Дебальцево.

Вот где пригодились умения охотника! Командиры сразу заметили меткую стрельбу молодого бойца. Когда же фронт стабилизировался, Михаила отправили повышать квалификацию на слёт снайперов. Ему уже тогда было чем гордиться. Боевой листок Южного фронта, выпущенный в марте 1942 года, красочно описывал два подвига Суркова.

Однажды ночью старшина Сурков в паре с другим снайпером — красноармейцем Шиченко — обнаружил фашистов, которые строили новые блиндажи. Торопиться советские бойцы не стали, обустроили боевую позицию, дождались, когда в одном месте соберётся как можно больше гитлеровцев, после чего открыли огонь. Первым сняли офицера, затем одного за другим стали уничтожать солдат. Когда фашисты залегли в окопах, спокойно выждали несколько часов. Через какое-то время гитлеровцы решили, что снайперы ушли, снова стали выглядывать из-за укрытий и тут же поплатились за беспечность. Так за несколько часов Сурков уничтожил одного офицера и девятерых солдат противника, одного немца ранил. А Шиченко убил шестерых. В другой раз Сурков удачно сработал в паре с миномётчиком — десять врагов уничтожил и навёл миномётчика на цель.

Меткий выстрел

12 марта 1942 года снайпер-инструктор 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии Сурков был награждён медалью "За отвагу". К этому времени он уже убил 66 гитлеровцев, ранил пятерых и вывел из строя немецкую кухню. Ему ничего не стоило пролежать в снегу несколько часов в лютый мороз — сибирякам это было привычно. А ещё он успел подготовить трёх снайперов — Шиченко, Вольского и Свечникова, которые стали работать самостоятельно.

Из материалов наградных листов М.И. Суркова. Фото © Советские снайперы

Меткость сибиряка поражала его командиров. Однажды у села Троицкое в паре с Вольским Сурков залёг в километре от вражеских окопов. Немцы знали, что позиции советских солдат находятся далеко, и, не опасаясь, вставали в полный рост. Тогда Сурков решил "навести среди них дисциплину". Когда один из вражеских солдат в очередной раз встал в полный рост и стал любоваться видами, открывающимися перед ним, Сурков разозлился.

Он не дал фашисту полюбоваться красотой русской земли и снял его одним выстрелом. А потом точно так же убил второго, который вышел через несколько минут из блиндажа и наклонился над телом убитого. После этого случая немцы под Троицким из окопов носа не показывали.

И пулей, и кинжалом

Из материалов газеты "Восточно-Сибирская правда". Фото © Советские снайперы

Но всё это было только началом — к октябрю 1942 года сибирским охотником были уничтожены уже 702 врага. Когда счёт достиг до 701 убитого фашиста, к снайперу приставили двух кинооператоров-документалистов, которые должны были запечатлеть "работу" сибиряка. Позже один из них, Аркадий Левитан, вспоминал, как мастерски Сурков провёл дуэль с немецким снайпером. Для неё в четырёхстах метрах от расположения немцев Михаил заранее соорудил ложный окоп и прихватил с крестьянского огорода тыкву, на которую надел каску. Остальное было делом техники. Сурков выставил тыкву с каской из-за бруствера окопа, а сам залёг в сорока метрах от неё.

Вскоре фашисты, заметив каску, стали по ней стрелять. Но обычные солдаты Михаила не интересовали. Он ждал, когда охотившийся за советскими офицерами снайпер не выдержит и выстрелит в тыкву, обнаружив себя. И дождался. Одной вспышки от выстрела фашиста хватило, чтобы зоркий сибиряк засёк врага и затем уничтожил его. Так был убит его 702-й фашист.

Приходилось Суркову и врукопашную ходить. 30 ноября 1942 года, будучи командиром взвода снайперов стрелкового полка № 1341, Михаил во время атаки лично уничтожил семерых солдат противника, одним из первых ворвался в фашистский дзот и в схватке, вооружённый одним кинжалом, уничтожил пулемётный расчёт врага — трёх гитлеровцев. За этот геройский поступок младший лейтенант Сурков был награждён орденом Красной Звезды.

Кинооператор А. Левитан (слева) и снайпер Михаил Сурков. Южный фронт, 1942. Фото © Советские снайперы

Удивительно, но Героем Советского Союза сибиряк так и не стал. Это странно, учитывая его послужной список. Дважды его представляли к званию Героя Советского Союза. В первый раз — когда счёт снайпера достиг 220 убитых врагов, однако Суркова тогда наградили только орденом Ленина. А повторно — после захвата Сурковым дзота. Но и в этот раз его оставили без звания Героя Советского Союза и наградили только орденом Красной Звезды.

Во время боёв самый результативный снайпер СССР был один раз контужен и трижды ранен. Последнее ранение, полученное в декабре 1942 года, окончательно вывело его из строя, и 21-летний младший лейтенант Сурков был комиссован. Он вернулся на родину — в Большую Салырь — и работал председателем сельсовета, мужчины в те годы на селе были на вес золота.

Односельчане вспоминали, что он был простым, скромным парнем. По-прежнему любил ходить в тайгу, однако подорванное на фронте здоровье не дало ему насладиться мирной жизнью. Он умер от последствия ранений в 1953 году, когда ему было всего 32 года.

Историки до сих пор спорят о нём. Русские военные историки приводят его как пример воинской доблести и твёрдой руки, а либералы делают вид, что результативность снайпера — всего лишь "пропагандистский ход советской машины". Бог им судья, а мы будем чтить и помнить своих героев, одним из которых, бесспорно, был простой сибирский парень Михаил Сурков.

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