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Регион
Опубликовано 14 марта 2021, 12:50
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В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Автор инициативы также призывает проверять чиновников на соответствие их расходов доходам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой ввести в России повышенный налог для так называемых подозрительно богатых людей. Так политик отреагировал на предложение Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции", — написал главный коммунист страны у себя в телеграм-канале.

Зюганов напомнил, что в Конвенции содержится требование проверять расходы "бюрократического сословия" на соответствие их доходам.

Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам
Минтруд предложил лишать пособий семьи, которые бедны только по документам

А ещё Лайф писал, что зарубежные соцсети могут обязать платить налог за рекламу у российских блогеров. Отмечается, что если изменение будет закреплено в федеральном законе, то такие соцсети, как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikТok и другие, должны будут выплачивать в государственную казну НДФЛ за блогеров, которые размещают рекламу на их площадках и зарабатывают на этом. Проект закона предлагается подготовить к середине 2021 года.

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Алексей Дёмин
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