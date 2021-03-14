В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"

Автор инициативы также призывает проверять чиновников на соответствие их расходов доходам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой ввести в России повышенный налог для так называемых подозрительно богатых людей. Так политик отреагировал на предложение Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции", — написал главный коммунист страны у себя в телеграм-канале.

Зюганов напомнил, что в Конвенции содержится требование проверять расходы "бюрократического сословия" на соответствие их доходам.