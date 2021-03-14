В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"
Автор инициативы также призывает проверять чиновников на соответствие их расходов доходам.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой ввести в России повышенный налог для так называемых подозрительно богатых людей. Так политик отреагировал на предложение Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции", — написал главный коммунист страны у себя в телеграм-канале.
Зюганов напомнил, что в Конвенции содержится требование проверять расходы "бюрократического сословия" на соответствие их доходам.
А ещё Лайф писал, что зарубежные соцсети могут обязать платить налог за рекламу у российских блогеров. Отмечается, что если изменение будет закреплено в федеральном законе, то такие соцсети, как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikТok и другие, должны будут выплачивать в государственную казну НДФЛ за блогеров, которые размещают рекламу на их площадках и зарабатывают на этом. Проект закона предлагается подготовить к середине 2021 года.
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