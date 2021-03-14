В России предложили ввести налог для "подозрительно богатых"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой ввести в России повышенный налог для так называемых подозрительно богатых людей. Так политик отреагировал на предложение Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.