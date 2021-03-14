И снова коленом в голову: в UFC ещё один турнир завершился скандалом

На этот раз поединков с нарушением правил, которые повлияли на исход встреч, оказалось два. Среди них и главный бой вечера с участием третьего номера рейтинга лучших полусредневесов организации Леона Эдвардса и вышедшего на замену Хамзату Чимаеву Белала Мухаммада. Британский топ, безусловно, подошёл к этой схватке в статусе фаворита и, по его собственному признанию, планирует завершить 2021 год в ранге чемпиона.

Однако сегодняшний поединок не приблизил Рокки к поясу ни на йоту. Леон увереннее и агрессивнее начал встречу, перебивая палестинца на руках. Один из ударов и вовсе привёл к рассечению на лице Белала. Стало понятно, что андердог по большей части будет в клетке выживать. Но в самом начале второго раунда Леон, пробивая мидл-кик, почему-то выставил вперёд левую руку, пальцем попав в глаз Мухаммада. 32-летний боец упал на канвас с громким криком от боли, рефери остановил поединок. Бой признан несостоявшимся.

Ранее нечто подобное произошло и во время боя двух ярых нокаутёров Эрика Андерса и Даррена Стюарта. 33-летний Ya Boi потряс темнокожего британца градом ударов в первом раунде. В любую секунду рефери мог остановить избиение Даррена, и когда казалось, что развязка вот-вот наступит, Эрик неожиданно ударил коленом в голову, тем самым повторив эпизод с участием Петра Яна. В отличие от Алджамейна Стерлинга, мужественный англичанин не стал забавлять зрителей своими актёрскими способностями, честно пытаясь вернуться в игру. Осмотревший Дантиста врач всё же не позволил Даррену продолжить.

Eryk Anders apologized to Darren Stewart for the illegal knee that led to their #UFCVegas21 bout being declared a No Decision.



(via @erykanders) pic.twitter.com/9sf80A4qRy — ESPN MMA (@espnmma) March 14, 2021

И в отличие от аналогичной ситуации с участием Яна, Атлетическая комиссия решила провинившегося бойца не наказывать, а попросту признать бой несостоявшимся. Что вполне объяснимо и логично, и тут к ним никаких вопросов. Кроме вопроса от Петра: в чём разница между его нелегитимным ударом и аналогичным нарушением со стороны Андерса? Как говорится, "найди 10 отличий". А их на самом деле нет. Оба бойца нанесли запрещённые удары в пылу борьбы, так сказать, на автомате. Но даже если у кого-то из них и был злой умысел, каким образом его можно определить? Как определить, что Ян нанёс свой удар из коварных побуждений, а Эрик нечаянно? Политика двойных стандартов и полное фиаско Атлетической комиссии. Что ж, UFC действительно необходимо что-то с этим делать. Вводить новый вид перчаток, автоматизировать правила, совершить революцию!

Из других знаковых событий шоу в Неваде можно отметить поражение Миши Циркунова. Некогда подававший большие надежды канадский полутяж с латышскими корнями проиграл сегодня техническим нокаутом Райану Спэнну. Миша практически упал от первого же попадания.

Красивым нокаутом отметился гавайский топ Дэн Иге. 29-летнему бойцу хватило одного удара на отметке 0:22, чтобы оправить в объятия Морфея канадца Гэвина Такера.

Отметился нокаутом вечера и Мэттью Семелсбергер, одним ударом потушивший Джейсона Уитта.

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