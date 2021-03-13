Пример для "убитой" чемпионки: как фигуристка из Казахстана триумфально вернулась к Тутберидзе

В фигурном катании принято обсуждать, как спортсменки уходят от Этери Тутберидзе: это происходило достаточно часто и почти всегда со скандалом. Каждый новый случай вызывает волну препарирования методов работы тренеров "Хрустального" и разбора причин, по которым оттуда так часто бегут спортсменки.

Но есть и обратная сторона медали — возвращение обратно. И начало ему положила далеко не Алёна Косторная, которая за полгода в академии Плющенко успела соскучиться по большим победам. И даже не Евгения Медведева, которая после торонтских приключений тоже вернулась на родной каток. Ещё в июне 2018 года тренд начала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Лиза по национальности казашка, но родилась в Москве, где её отец вёл свои бизнес-дела. В секции фигурного катания девочка оказалось случайно: её привели вслед за старшим братом, чтобы поправить здоровье. Но оказалось, что у юной спортсменки, названной в честь актрисы Элизабет Тейлор, сыгравшей Клеопатру, определённо есть талант. Она начинала в "Москвиче", затем перешла в ЦСКА, а в итоге и вовсе оказалась в "Хрустальном" у Тутберидзе. Именно там пришёл первый успех — победа на первенстве Москвы среди юниоров.

Когда родители юной спортсменки поняли, что Элизабет в фигурном катании надолго, они тут же решили, что представлять она должна историческую родину, а не фактическую. Турсынбаева заручилась поддержкой региональных властей и казахстанской нефтяной компании, начав выступать под голубым флагом с парящим под солнцем орлом.

Именно это решение в итоге разлучило перспективную фигуристку с Этери Тутберидзе. Перед Олимпиадой в Сочи российским специалистам запретили тренировать иностранных спортсменов. В итоге Тутберидзе сосредоточилась на работе с Юлией Липницкой, а Турсынбаева отправилась в Торонто к Брайану Орсеру (за пять лет до аналогичного вояжа Медведевой).

Канадский этап карьеры для казахстанской фигуристки получился не самым удачным. Медали ей удавалось завоёвывать только на второсортных "челленджерах", а вот на серьёзных стартах она чаще всего оказывалась за пределами первой десятки и лишь пару раз вплотную подбиралась к пьедесталу почёта, ограничиваясь "деревянными" наградами за четвёртое место.

Орсер и Турсынбаева на ОИ-2018. Фото © AP / TASS / Bernat Armangue

После двенадцатого места на Олимпиаде в Пхёнчхане Лиза твёрдо решила вернуться к Тутберидзе. Учитывая, что Турсынбаева никогда и слова плохого не говорила про прежних тренеров, камбэку ничто не мешало.

— Когда закончился олимпийский цикл, мы решили что-то поменять. Мне захотелось вернуться домой и к Этери Георгиевне. Сначала ей позвонила моя мама, попросилась обратно. Мы очень хотели вернуться. Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила сама. Я позвонила, объяснила ситуацию, сказала, что хочу очень вернуться и что обещаю никуда не уходить. И она меня взяла, — рассказывала фигуристка.

Если отбросить эмоциональную часть, то ситуация вполне напоминает случай Косторной: чёткое желание вернуться сформировалось после очередного провального старта. Сейчас все ломают голову, сможет ли Алёна вернуться на высокий уровень, но достаточно взглянуть в прошлое: Турсынбаевой удалось даже прыгнуть выше головы.

Несмотря на отсутствие серьёзных результатов, работа с Брайаном Орсером оказалась очень ценной для казахстанской спортсменки с другой точки зрения: именно в "Торонто крикет клаб" ей поставили четверной сальхов, который Тутберидзе довела до идеала. Сезон-18/19 — тот самый, в котором Медведева привыкала к новому телу, Загитова испытывала прессинг после Олимпиады, а Туктамышева зажигала и раздевалась, — стал для Турсынбаевой просто мегауспешным. Серебро Универсиады, чемпионата четырёх континентов и, конечно, чемпионата мира — первое в истории для спортсменов из Казахстана!

Турсынбаева с серебряной медалью ЧМ-2019. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Но даже медаль мирового первенства — это не главный вклад Турсынбаевой в историю фигурного катания. К марту 2019 года мир уже знал про Александру Трусову, но она тогда феерила лишь на юниорском уровне. Поэтому именно Элизабет официально стала первой фигуристкой в истории, которая сумела чисто исполнить четверной прыжок на взрослых соревнованиях. Тот самый орсеровский сальхов!

После триумфального сезона фигуристку замучили травмы, и она фактически больше не выступала на серьёзном уровне, ограничиваясь эффектными прокатами на природном льду.

Но пандемия сделала так, что до сегодняшнего момента Элизабет остаётся действующей вице-чемпионкой мира по фигурному катанию. Благодаря её успеху двухлетней давности на мировое первенство в Стокгольм Казахстан имеет право отправить аж трёх фигуристок, но проблема в том, что в стране больше нет спортсменок уровня Турсынбаевой, а сама она тоже вряд ли поедет в Швецию, поскольку фактически к этому не готовилась.

Без фигурного катания Элизабет не скучает: она пишет стихи, играет на скрипке, совершенствует кулинарные навыки и учится в МГИМО. Если и ждать её возможного возвращения, то, скорее, к Олимпиаде в 2022 году. Если фигуристке удастся выступить в Пекине, то ещё один стереотип о Тутберидзе будет успешно разрушен, ведь ей ещё не удавалось отправлять кого-то аж на вторые Игры. Говорили, что от неё только уходят, но не возвращаются. Говорили, что она не способна тренировать взрослых спортсменок. Теперь молчат.

Авторы