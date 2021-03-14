В США скончался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер
Он сохранял свой чемпионский титул долгие годы.
Фото © Facebook / Marvelous Marvin Hagler FAN CLUB
В США на 67-м году жизни скончался легендарный боксёр Марвин Хаглер. Как сообщила его супруга Кей в "Фэйсбуке", спортсмен ушёл из жизни в собственном доме в штате Нью-Гэмпшир.
"К сожалению, неожиданно у себя дома в Нью-Гемпшире скончался мой любимый муж Марвин", — написала она.
Жена боксёра не стала раскрывать причину смерти, но попросила не беспокоить и уважать частную жизнь её семьи в трудный момент. Вместе с тем в своём инстаграме соболезнования выразил абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс.
Слава к Хаглеру пришла в 1980-х годах, когда в боях за звание чемпиона он побеждал одного соперника за другим. Свой чемпионский титул ему удавалось сохранять долгие годы. Хаглера считали одним из лучших боксёров в истории в своей весовой категории.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ямайке в возрасте 72-х лет скончался знаменитый исполнитель регги и автор песен Банни Уэйлер.
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