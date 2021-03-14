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В США скончался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

Он сохранял свой чемпионский титул долгие годы.

14 марта 2021, 06:27
<h2>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MiddleweightBoxingChampion?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marvelous Marvin Hagler FAN CLUB</a></h2>

Фото © Facebook / Marvelous Marvin Hagler FAN CLUB

В США на 67-м году жизни скончался легендарный боксёр Марвин Хаглер. Как сообщила его супруга Кей в "Фэйсбуке", спортсмен ушёл из жизни в собственном доме в штате Нью-Гэмпшир.

"К сожалению, неожиданно у себя дома в Нью-Гемпшире скончался мой любимый муж Марвин", — написала она.

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Жена боксёра не стала раскрывать причину смерти, но попросила не беспокоить и уважать частную жизнь её семьи в трудный момент. Вместе с тем в своём инстаграме соболезнования выразил абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс.

Слава к Хаглеру пришла в 1980-х годах, когда в боях за звание чемпиона он побеждал одного соперника за другим. Свой чемпионский титул ему удавалось сохранять долгие годы. Хаглера считали одним из лучших боксёров в истории в своей весовой категории.

Ранее Лайф рассказывал, что на Ямайке в возрасте 72-х лет скончался знаменитый исполнитель регги и автор песен Банни Уэйлер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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