В Вене для туристов откроют "балкон Гитлера", чтобы рассказывать о демократии
Действовавший раньше запрет на посещение не лучшая идея, отметила директор местного музея.
Королевский дворец Хофбург в Вене, 1995 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Николай Малышев
В Вене для туристов откроют так называемый балкон Гитлера, с которого нацистский лидер 15 марта 1938 года объявил об аншлюсе Австрии. Решение об этом приняла директор дома австрийской истории Моника Зоммер, пишет издание Welt.
"Запрет на посещение, действовавший раньше, — не лучший подход", — сказала Зоммер.
Балкон находится в Новом замке, входящем в дворцовый комплекс Хофбург. Он имеет площадь в 200 квадратов и выходит на Хельденплац (площадь Героев). В настоящее время в замке располагается музей — Дом австрийской истории. С балкона открывается вид на здание парламента, канцелярию главы правительства и резиденцию президента. По мнению Зоммер, открытие балкона — отличная возможность, чтобы рассказывать людям о демократии в противовес диктатуре.
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