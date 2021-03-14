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В Вене для туристов откроют "балкон Гитлера", чтобы рассказывать о демократии

Действовавший раньше запрет на посещение не лучшая идея, отметила директор местного музея.

14 марта 2021, 05:31
<p>Королевский дворец Хофбург в Вене, 1995 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Николай Малышев</p>

Королевский дворец Хофбург в Вене, 1995 год. Фото © ИТАР-ТАСС / Николай Малышев

В Вене для туристов откроют так называемый балкон Гитлера, с которого нацистский лидер 15 марта 1938 года объявил об аншлюсе Австрии. Решение об этом приняла директор дома австрийской истории Моника Зоммер, пишет издание Welt.

"Запрет на посещение, действовавший раньше, — не лучший подход", — сказала Зоммер.

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Балкон находится в Новом замке, входящем в дворцовый комплекс Хофбург. Он имеет площадь в 200 квадратов и выходит на Хельденплац (площадь Героев). В настоящее время в замке располагается музей — Дом австрийской истории. С балкона открывается вид на здание парламента, канцелярию главы правительства и резиденцию президента. По мнению Зоммер, открытие балкона — отличная возможность, чтобы рассказывать людям о демократии в противовес диктатуре.

Ранее стульчак от унитаза Гитлера выставили на аукцион за пять тысяч долларов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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