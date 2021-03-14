Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за непогоды
В ближайшие сутки там сохранятся штормовой ветер и метель.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
В 78 населённых пунктах Иркутской области отключили электричество в целях безопасности. На регион обрушилась сильная метель, сопровождающаяся ветром 15–20 м/с, местами с порывами до 27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ. Сейчас электроснабжение восстанавливается, но многие дома по-прежнему остаются без света.
"По состоянию на 11:40 (6:40 мск) отключёнными остаются 43 населённых пункта в 14 районах: 7071 жилой дом, в которых проживают 28 512 человек, 31 социальный объект", — говорится в сообщении спасательной службы.
По данным ведомства, опасная обстановка будет сохраняться в регионе в течение ближайших суток. В целях безопасности спасатели рекомендуют не покидать дома и отказаться от дальних поездок.
А несколько дней назад из-за непогоды без света осталось более 100 тысяч жителей Дагестана. Регион оказался под властью аномальных снегопадов и штормового ветра.
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