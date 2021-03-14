Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Почти 30 тысяч жителей Иркутской области остаются без света из-за непогоды

В ближайшие сутки там сохранятся штормовой ветер и метель.

14 марта 2021, 05:21
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

В 78 населённых пунктах Иркутской области отключили электричество в целях безопасности. На регион обрушилась сильная метель, сопровождающаяся ветром 15–20 м/с, местами с порывами до 27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ. Сейчас электроснабжение восстанавливается, но многие дома по-прежнему остаются без света.

"По состоянию на 11:40 (6:40 мск) отключёнными остаются 43 населённых пункта в 14 районах: 7071 жилой дом, в которых проживают 28 512 человек, 31 социальный объект", — говорится в сообщении спасательной службы.

"Видимости — просто ноль!": На Чукотку обрушились ураганный ветер и метель

"Видимости — просто ноль!": На Чукотку обрушились ураганный ветер и метель

По данным ведомства, опасная обстановка будет сохраняться в регионе в течение ближайших суток. В целях безопасности спасатели рекомендуют не покидать дома и отказаться от дальних поездок.

А несколько дней назад из-за непогоды без света осталось более 100 тысяч жителей Дагестана. Регион оказался под властью аномальных снегопадов и штормового ветра.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мягкий, спокойный режим": Вильфанд пообещал москвичам скорую оттепель

12 марта, 21:58

Под Иркутском живодёр расстрелял в упор собаку и протащил её на тросе за машиной — видео

9 марта, 08:04

Минэкономразвития предложило вдвое сократить число моногородов в России

сегодня в 00:53

В США скончался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

сегодня в 06:27

Фитнес-блогерша показала, как добиться осиной талии за две недели, выделив всего 10 минут в день

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1