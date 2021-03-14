Микробиолог объяснил, работает ли на самом деле "правило пяти секунд"

Всем известно так называемое "правило пяти секунд", утверждающее, что если уронить еду и сразу поднять, то микробы не успеют перейти на неё. Так ли это на самом деле, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Специалист отметил, что минимальный риск для здоровья несёт еда, упавшая на стол, в чистоте которого вы уверены. В иных случаях лучше воздержаться от её потребления. А вот поднимать и есть что-то с пола микробиолог категорически не рекомендует.

"Мы не видим, какое количество микроорганизмов находится на той или иной поверхности. Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае всё, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено", — предупредил Шестаков.

Однако сильно паниковать от мысли о микробах не стоит, напомнил эксперт. Существуют даже полезные микроорганизмы. Просто люди по-разному на них реагируют. Аккуратнее стоит быть с микробами, которые могут попасть к нам от других людей, а также от животных.

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