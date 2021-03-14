Россиянка Ступак взяла бронзу в пасьюте в финале Кубка мира

Лыжница Юлия Ступак финишировала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Энгадине. Первое место досталось норвежке Хейди Венг, а второй стала шведка Эбба Андерссон.