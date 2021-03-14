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Россиянка Ступак взяла бронзу в пасьюте в финале Кубка мира

Победу одержала норвежская лыжница Хейди Венг.

14 марта 2021, 08:55
<p>Фото © EPA / GIAN EHRENZELLER</p>

Фото © EPA / GIAN EHRENZELLER

Лыжница Юлия Ступак финишировала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Энгадине. Первое место досталось норвежке Хейди Венг, а второй стала шведка Эбба Андерссон.

Другая российская лыжница, Татьяна Сорина, приехала шестой.

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Лыжные гонки. Кубок мира.

Гонка преследования, 30 км. Свободный стиль

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6

2. Эбба Андерссон (Швеция) +4,5

3. Юлия Ступак (Россия) +33,7

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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