Россиянка Ступак взяла бронзу в пасьюте в финале Кубка мира
Победу одержала норвежская лыжница Хейди Венг.
Фото © EPA / GIAN EHRENZELLER
Лыжница Юлия Ступак финишировала третьей в гонке преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Энгадине. Первое место досталось норвежке Хейди Венг, а второй стала шведка Эбба Андерссон.
Другая российская лыжница, Татьяна Сорина, приехала шестой.
Лыжные гонки. Кубок мира.
Гонка преследования, 30 км. Свободный стиль
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28.11,6
2. Эбба Андерссон (Швеция) +4,5
3. Юлия Ступак (Россия) +33,7
Выбор редакции
Пример для "убитой" чемпионки: как фигуристка из Казахстана триумфально вернулась к Тутберидзе
В США скончался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер
В России выявили 10 083 новых случая коронавируса
Британская полиция заподозрила жену Башара Асада в военных преступлениях
Налоговой предоставят расширенный доступ к банковской тайне
Комментариев: 0