Военные атташе из 50 стран привились вакциной "Спутник V" в России

"Порядка 300 военных атташе и членов семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", — сказал он в эфире телеканала "Звезда" .

Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек: два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.