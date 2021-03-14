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Категорий: 18

Военные атташе из 50 стран привились вакциной "Спутник V" в России

Иммунизацию также прошли члены их семей.

14 марта 2021, 10:33
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Военные атташе из 50 зарубежных посольств в России и члены их семей привились российской вакциной "Спутник V". Об этом заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"Порядка 300 военных атташе и членов семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".

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Напомним, с 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек: два миллиона россиян получили обе дозы препарата, ещё два миллиона пока только по одной. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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