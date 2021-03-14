В Сингапуре назвали возможные сроки открытия границ для туристов
Страна сейчас полностью закрыта для иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянного разрешения на работу.
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Власти Сингапура не исключают постепенного открытия границ к концу этого или началу следующего года. Об этом заявил премьер-министр республики Ли Сянь Лун.
"Надеюсь, что, если к концу года во многих странах будет вакцинирована значительная часть населения, мы сможем обрести уверенность и разработать системы, позволяющие открыть наши границы и возобновить безопасные путешествия", — сказал он в интервью BBC.
Ли Сянь Лун также отметил, что власти Сингапура используют вакцины от коронавируса в зависимости от степени их эффективности и безопасности, не принимая в расчёт страны-производители.
Ранее министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти страны рассматривают возможность открытия границ для путешественников с прививкой от коронавируса уже в мае.
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