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В Сингапуре назвали возможные сроки открытия границ для туристов

Страна сейчас полностью закрыта для иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянного разрешения на работу.

14 марта 2021, 08:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Сингапура не исключают постепенного открытия границ к концу этого или началу следующего года. Об этом заявил премьер-министр республики Ли Сянь Лун.

"Надеюсь, что, если к концу года во многих странах будет вакцинирована значительная часть населения, мы сможем обрести уверенность и разработать системы, позволяющие открыть наши границы и возобновить безопасные путешествия", — сказал он в интервью BBC.

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Ли Сянь Лун также отметил, что власти Сингапура используют вакцины от коронавируса в зависимости от степени их эффективности и безопасности, не принимая в расчёт страны-производители.

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Ранее министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти страны рассматривают возможность открытия границ для путешественников с прививкой от коронавируса уже в мае.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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