Курсу доллара предрекли серьёзный обвал к концу апреля
Согласно прогнозу, американская валюта в ближайшие 30 дней улучшит свои позиции, но позже ситуация поменяется.
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Рубль продолжит укреплять позиции, а вот американскую валюту ждёт серьёзный обвал в течение ближайших двух месяцев. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с "Вечерней Москвой".
По оценке эксперта, российская валюта исправит своё положение благодаря спросу на отечественные нефтепродукты. Выплаты по налогу на добавленную стоимость (НДС) в апреле также положительно повлияют на ситуацию с рублём. В свою очередь американская валюта подорожает до 75–76 рублей за доллар, но уже к концу апреля обвалится до 70–71 рубля. Согласно прогнозу Кузнецова, евро к концу следующего месяца будет стоить не более 85,45 рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами.
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