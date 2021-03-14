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Курсу доллара предрекли серьёзный обвал к концу апреля

Согласно прогнозу, американская валюта в ближайшие 30 дней улучшит свои позиции, но позже ситуация поменяется.

14 марта 2021, 08:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Рубль продолжит укреплять позиции, а вот американскую валюту ждёт серьёзный обвал в течение ближайших двух месяцев. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с "Вечерней Москвой".

По оценке эксперта, российская валюта исправит своё положение благодаря спросу на отечественные нефтепродукты. Выплаты по налогу на добавленную стоимость (НДС) в апреле также положительно повлияют на ситуацию с рублём. В свою очередь американская валюта подорожает до 75–76 рублей за доллар, но уже к концу апреля обвалится до 70–71 рубля. Согласно прогнозу Кузнецова, евро к концу следующего месяца будет стоить не более 85,45 рублей.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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