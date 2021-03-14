Нулевая видимость и жуткая пурга: на Иркутскую область обрушилась сильная метель — видео
Без света осталось несколько районов.
Видео © ГУ МЧС России по Иркутской области
Сильнейшая метель обрушилась на некоторые районы Иркутской области. По данным МЧС, скорость ветра достигает 27 метров в секунду. На дорогах практически нулевая видимость, поэтому водители передвигаются с особой осторожностью. Спасатели же, в свою очередь, помогают туристам, оказавшимся в плену у непогоды.
"На телефон спасения поступило сообщение от группы туристов, которые попали в метель на Малом море у острова Огой. 12 человек спасались от штормового ветра в палатке и не могли самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта", — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Спасатели также помогли множеству водителей, которые застряли в огромных сугробах у обочин дорог. В МЧС показали кадры спасения автомобилей из снежного плена.
Как ранее сообщал Лайф, штормовой ветер и метель оставили без электричества 78 населённых пунктов в Иркутской области. Электроснабжение было отключено в целях безопасности. С улучшением погодных условий свет в дома постепенно возвращают, однако на данный момент без электричества остаётся более 28 тысяч человек в 43 населённых пунктах.
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