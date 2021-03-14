СМИ узнали причину задержки поставок вакцины AstraZeneca в Евросоюз
Ранее применение препарата временно запретили в ряде стран.
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Задержки поставок вакцины от компании AstraZeneca в Евросоюз частично оказались связаны с тем, что завод по производству препарата в Нидерландах до сих пор не отправил ни одной партии в Бельгию. Об этом сообщает издание Financial Times.
Нидерландский завод в Лейдене является одним из основных предприятий по производству действующего вещества вакцины. Такое же предприятие находится в бельгийском городе Сенеф. Готовое вещество направляется в Германию и Италию, где разливается по ампулам.
Отмечается, что завод в Лейдене производит вакцины, но до поставок в ЕС дело не доходит, поскольку Европейское агентство по лекарствам не давало такого разрешения. Для этого компании AstraZeneca необходимо предоставить ряд документов, чего она пока не сделала.
Как ранее сообщал Лайф, десять стран приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Последним такое решение принял Таиланд, где заявили, что намерены дождаться результатов исследований, к которым уже приступили учёные некоторых стран. По мнению специалистов, препарат провоцирует образование тромбов, что приводит к летальному исходу. Однако производитель вакцины опровергает информацию об опасности её применения.
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