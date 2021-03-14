СМИ узнали причину задержки поставок вакцины AstraZeneca в Евросоюз

Задержки поставок вакцины от компании AstraZeneca в Евросоюз частично оказались связаны с тем, что завод по производству препарата в Нидерландах до сих пор не отправил ни одной партии в Бельгию. Об этом сообщает издание Financial Times.

Нидерландский завод в Лейдене является одним из основных предприятий по производству действующего вещества вакцины. Такое же предприятие находится в бельгийском городе Сенеф. Готовое вещество направляется в Германию и Италию, где разливается по ампулам.

Отмечается, что завод в Лейдене производит вакцины, но до поставок в ЕС дело не доходит, поскольку Европейское агентство по лекарствам не давало такого разрешения. Для этого компании AstraZeneca необходимо предоставить ряд документов, чего она пока не сделала.

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