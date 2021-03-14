Два приятеля из Екатеринбурга взломали Face ID и потребовали от Apple обещанный $1 миллион — видео
Однако в компании отдавать россиянам деньги не торопятся.
Видео © LIFE SHOT
В Екатеринбурге двое парней потребовали от компании Apple миллион долларов. Всё дело в старом обещании корпорации за то, что кто-то сумеет взломать Face ID на любом из устройств.
Никита и Даниил подружились четыре года назад. У одного из них был "яблочный" планшет, и когда другой взял его в руки и уже хотел было спросить у друга код-пароль от устройства, iPad внезапно разблокировался. Оказалось, система защиты Face ID приняла Даниила за хозяина планшета Никиту, хотя заранее его лицо в систему никто не вносил.
Парни позвонили в Apple и напомнили о старом обещании, однако там им заявили, что, вероятно, дело в планшете, а не в защитной системе. Голос на другом конце провода посоветовал просто перенастроить Face ID. Никиту и Даниила такой ответ не устроил, поэтому они намерены добиваться справедливости.
Ранее Лайф рассказывал, что более 20 тысяч американских компаний оказались под угрозой взлома со стороны хакеров из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.
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