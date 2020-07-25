"Советский Харви Вайнштейн". Как директор "Мосфильма" и лауреат сталинских премий совращал актрис

Оглавление Екатерина Савинова Марина Ладынина Людмила Марченко

Выходец из бедной крестьянской семьи, Иван Пырьев сделал головокружительную карьеру — от торговца папиросами до директора "Мосфильма". Он повлиял на судьбы десятков людей — как положительно, так и отрицательно. В период борьбы с космополитизмом он, вопреки линии партии, поддерживал опального Эйзенштейна. Он в своё время помог Григорию Чухраю, Эльдару Рязанову и Леониду Гайдаю. Но тема отношений с женщинами — тёмное пятно в биографии режиссёра. Он помогал актрисам, но взамен требовал "женской благодарности", строптивицам же портил карьеру. Некоторые его жертвы не только потерпели профессиональный крах, но и плохо закончили.

Екатерина Савинова

Благодаря дебюту в музыкальной комедии "Кубанские казаки" 1949 года Ивана Пырьева студентка Катя проснулась всесоюзной звездой. По Москве были развешаны плакаты с её изображением, и они были одного размера с портретами Сталина. Ей прочили блестящее актёрское будущее, но всего один инцидент на съёмочной площадке "Кубанских казаков" внёс свои коррективы в её судьбу. В процессе съёмок влюбчивый Иван Пырьев не раз позволял себе фривольные намёки, которые актриса игнорировала. Но уже почувствовавший себя мэтром режиссёр и не думал отступать. Он вообще не привык, чтобы ему отказывали, а если крепость оказывалась неприступной, то он искал потайные лазейки и рыл подкопы. Коллеги за глаза называли его Иваном Несдержанным.

Под предлогом читки сценария и переписывания её реплик в один из вечеров он пригласил Екатерину к себе в гостиничный номер. Предложил ей вина, заказал роскошные блюда. Когда актриса спросила, когда они уже начнут работать, он ответил, что с этим можно повременить, и предложил приятно провести время. Возмущённая девушка влепила ему пощёчину и выбежала из номера.

Кадр из фильма "Приходите завтра"

И тут проявился мстительный характер режиссёра. После "Кубанских казаков" Екатерина долго не получала главных ролей в серьёзных проектах, потому что вскоре Иван Пырьев стал директором "Мосфильма" и, пользуясь своим влиянием, отговаривал режиссёров приглашать Савинову на роли первого плана. Это была не просьба, это было "предложение, от которого невозможно отказаться".

В "Балладе о солдате", номинированной на "Оскар", Екатерина получила скромную эпизодическую роль проводницы, хотя ходили слухи, что она самая подходящая кандидатура. Главная роль досталась конкурентке Жанне Прохоренко. Этот фильм снимал протеже Пырьева Григорий Чухрай. Только когда Екатерина уволилась с "Мосфильма" и перешла работать сначала на Одесскую киностудию, а затем на киностудию имени Довженко, ей снова стали предлагать главные роли. В 1963 году она сыграла в фильме "Приходите завтра", который снял её муж Евгений Ташков.

Роль Фроси Бурлаковой снова подарила актрисе народную любовь, фильм успешно конкурировал с "Гамлетом" и картиной "Я шагаю по Москве". Но счастье длилось недолго — на съёмках она заболела острой формой бруцеллёза, и ослабленный из-за стресса организм женщины не смог справиться с болезнью, которая пагубно сказалась на психике Екатерины. Больницы и таблетки стали её постоянными спутниками. Эпизодические роли не делали её счастливее. Она всё глубже погружалась в депрессию, несмотря на поддержку мужа и сына. У неё прогрессировала шизофрения. В апреле 1970 года Екатерина Савинова сбежала из дома и бросилась под поезд.

Марина Ладынина

Ещё легендарный Станиславский назвал её чрезвычайно одарённой актрисой. С 1933 по 1935 год Марина проработала во МХАТе, а потом поняла, что её стихия — кино, и театр постепенно стал отодвигаться на задний план в её карьере. Она дебютировала в драме "Вражьи тропы", фильм не принёс ей славы, но открыл дорогу в заветный мир советской "фабрики грёз".

Фото © Киноистория

В один из вечеров Марина вместе с подругой и её знакомым возвращалась из Дома кино. Знакомым оказался Иван Пырьев. На дворе стоял 1934 год, и Пырьев ещё не был обласкан властью. Только что свернули его совместный с Михаилом Булгаковым проект экранизации "Мёртвых душ", положение режиссёра было шатким. Пырьев тогда был женат на актрисе Аде Войцик, у него был сын Эрик, но похоже, что семейная рутина ему наскучила. Он предложил Марине Ладыниной проводить её до общежития, и девушка согласилась. Закрутился роман, и через некоторое время Пырьев стал жить на два дома, причём обе женщины знали о существовании друг друга. Ада Войцик прощала мужу многочисленные измены, но тут почувствовала, что Марина не рядовой случай, и наконец проявила характер.

Вскоре Ладынина забеременела, а Пырьев всё не мог принять решение. Семейный треугольник разрешился из-за его профессиональной неудачи. Руководство студии раскритиковало его фильм "Партийный билет" и уволило с "Мосфильма". В поисках работы он уехал в УССР и устроился работать на Киевскую киностудию. Ада осталась в Москве, а Марина, к тому времени родившая сына, поехала вслед за любимым.

Череда неудач закончилась, когда Сталин похвалил мелодраму Пырьева "Богатая невеста". Режиссёр вместе с Мариной вернулся в Москву, они поженились. За "Кубанских казаков", в которых снялась и его жена, они получили несколько сталинских премий. Затем его назначили директором "Мосфильма". Пырьев и во втором браке не стал образцом верности — интрижки с актрисами на виду у всех, банкеты, загулы. Марине пророчили, что он и от неё уйдёт, но она терпела и на многое закрывала глаза. Она считала себя "музой самого Пырьева", плюс благодаря её положению роли сыпались на неё одна за другой.

Вскоре Пырьев влюбился в актрису Людмилу Марченко, которая была младше на 38 лет, и начал за ней активно ухаживать. После того как он перестал ночевать дома, Марина предложила развестись, и Пырьев принял предложение. Символично, что это произошло после выхода его фильма "Испытание верности". На этом карьера актрисы закончилась, она попала в так называемый чёрный список Пырьева. Ролей больше не давали, и лишь в 1965 году она снялась в эпизоде фильма "Люди остаются людьми", который даже не вышел на экран. Разрыв с любимым человеком наложил отпечаток на её психику. Ладынина стала затворницей и лишь изредка выступала на творческих вечерах по приглашению. Умерла в преклонном возрасте в полном одиночестве 5 марта 2003 года.

Людмила Марченко

Людмила Марченко и Иван Пырьев. Фото © Public Domain

В 1958 году 24-летняя выпускница ВГИКа Люда Марченко снялась в фильме "Добровольцы", и с лёгкой руки журналистов её окрестили "русской Одри Хепбёрн". После выхода следующего фильма с её участием на неё сразу же обратил внимание 57-летний ценитель женской красоты Иван Пырьев. Он тут же пригласил Людмилу на роль главной героини Настеньки в фильм по произведению Достоевского "Белые ночи".

Очень скоро оказалось, что у режиссёра к ней был не только профессиональный интерес. Несмотря на брак с Мариной Ладыниной, он начал добиваться благосклонности и близости от юной актрисы. Людмила не отвечала взаимностью, её даже пугала настойчивость со стороны мужчины, который был ровесником её дедушки. Но Пырьев нашёл её слабое место — Люда ютилась вместе с родителями в маленькой коммунальной комнатушке, и режиссёр пообещал решить жилищный вопрос. Он снял для девушки просторную квартиру в центре Москвы, куда стал к ней регулярно наведываться, ночевать у неё. В это же время он развёлся с женой, которая устала терпеть выходки мужа, и почувствовал, что у него развязаны руки. Он добивался для неё ролей в больших проектах, и Людмила снималась стабильно в одном-двух фильмах в год. Взамен он просил женской ласки и получал её.

Девушка чувствовала себя в золотой клетке, пыталась объяснить Ивану, что не любит его, что ей дискомфортно, но он будто бы не слышал её. Однажды она уехала к родителям, оставив роскошную квартиру на несколько дней. Режиссёр по привычке решил заглянуть на огонёк, но, обнаружив, что ему не открывают, выломал дверь, а потом устроил погром в квартире. Когда Люда вернулась домой и обнаружила хаос и Ивана Пырьева посреди всего этого, пригрозила, что будет жаловаться. Он ей сказал, что жаловаться на него некому, что он сам власть. В это время у Людмилы вспыхнул роман с Олегом Стриженовым, за которого она вышла замуж. Сразу после замужества ей перестали давать роли. Брак со Стриженовым оказался неудачным, за беременностью последовал аборт, а вслед за ним развод.

Затем Люда полюбила геолога Валентина Березина и вышла за него замуж. Однако он оказался "горячим парнем". Вернувшись после очередной экспедиции, услышал пересуды о приватных встречах любимой с Пырьевым. Недолго думая, он начал жестоко избивать Людмилу, в результате чего она попала в реанимацию. Врачи спасли девушку, но внешность её оказалась безвозвратно изуродована. Её больше не приглашали в кино, и Люда начала спиваться, подружилась с маргиналами. Её полюбил художник Алексей Соколов и попытался вытащить из трясины, он даже оплатил ей пластическую операцию и стал организовывать ей творческие вечера, на одном из которых она выступила вместе с Высоцким. Но алкоголизм оказался сильнее — каждый новый запой оказывался тяжелее предыдущего. В конце концов женщина осталась одна. 21 января 1997 года "русская Одри Хепбёрн" скончалась от осложнений после гриппа.