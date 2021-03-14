Российские десантники прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

Манёвры будут проходить с 14 по 27 марта на военном полигоне под Могилёвом. В них примут участие около ста военнослужащих псковского десантно-штурмового полка. Военные отработают различные задачи, в том числе преодоление водных преград и стрельбу в разное время суток.

"К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле. Как всегда, нас встретили очень радушно и гостеприимно", — рассказал полковник российских войск Роман Самохин.

Ранее в Великобритании сделали прогноз на потенциальный вооружённый конфликт с Россией и признали, что в танковом бою у них не было бы ни единого шанса против российских войск.

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