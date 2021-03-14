"Ужас, у меня волосы дыбом": В пермской школе повар голыми руками перемешала салат — видео

Школьный повар перемешивает салат голыми руками. Видео © VK

Ученики пермской школы № 135 уже не раз сетовали на абсолютную несъедобность пищи в школьной столовой. В этот раз они приложили к жалобам доказательство — видео, как повар перемешивает салат голыми руками.

"Ужас, у меня волосы дыбом встали, ведь так быть не должно! Не ест в нашей столовой не только моя дочь. Иногда она просто туда не идёт, а чаще сидит и ковыряется вместе со всеми в тарелке", — рассказала в Сети одна из обеспокоенных мам.

Другие родители вспомнили про случай, который произошёл осенью, когда их дочь прислала им фотографию котлеты, которая была настолько непрожаренной, что "можно было услышать, как она тихонько похрюкивает". Родители попросили дочь забрать котлету домой, после чего наведались с ней к директору, который, в свою очередь, вызвал на разговор ответственного за её приготовление повара. Тот пояснил, что с котлетой всё в порядке, просто это мясо так странно выглядит, однако попробовать котлетку отказался.

По этому поводу уже пытались связаться с директором школы, однако на связь он не выходит, и поэтому Лайф обратился за комментарием в Департамент образования Перми.

"По материалам, размещённым в сети Интернет, и по всем изложенным фактам организована проверка данного образовательного учреждения, о результатах которой мы сообщим дополнительно, после принятия решения", — сообщил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф писал о массовом отравлении детей в столовой одной из школ Калининграда.

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