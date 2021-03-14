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Россиянина задержали при попытке прорваться в ЕС через Украину

Путешественника — нелегала приметили вблизи пункта пропуска "Пища".

14 марта 2021, 11:27
<p>Фото © dpsu.gov.ua</p>

Фото © dpsu.gov.ua

Украинские пограничники заявили о том, что поймали граждан России и Белоруссии, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Об этом инциденте сообщила Госпогранслужба страны.

"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Белоруссии, другой — РФ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что у обоих мужчин имелись паспорта. На допросе они признались, что Украина для них была лишь транзитным пунктом, и что из неё они планировали попасть в ЕС, тоже нелегально.

Ранее Лайф писал о задержанном украинскими пограничниками контрабандисте с двумя коробками российских голубей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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