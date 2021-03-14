Россиянина задержали при попытке прорваться в ЕС через Украину
Путешественника — нелегала приметили вблизи пункта пропуска "Пища".
Фото © dpsu.gov.ua
Украинские пограничники заявили о том, что поймали граждан России и Белоруссии, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Об этом инциденте сообщила Госпогранслужба страны.
"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Белоруссии, другой — РФ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у обоих мужчин имелись паспорта. На допросе они признались, что Украина для них была лишь транзитным пунктом, и что из неё они планировали попасть в ЕС, тоже нелегально.
Ранее Лайф писал о задержанном украинскими пограничниками контрабандисте с двумя коробками российских голубей.
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